Ворог вдався до масованих штурмів із застосуванням бронетехніки на Новопавлівському напрямку, - Сили оборони

Ворог продовжує завдавати бомбових ударів і збільшив кількість артилерійських обстрілів по позиціях Сил оборони України й прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

За добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили загалом 30 атак на позиції наших військ поблизу Новополя, Богатиря, Вільного поля та Зеленого Поля. Зокрема лише на Новосілку ворог здійснив 11 безуспішних атак, залучаючи танки й бронетехніку.

На Гуляйпільському напрямку противник завдає масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, зокрема по Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 5 ворожих атак районах Степового і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. За минулу добу ворог двічі безрезультатно атакував наші позиції в районі Антонівських мостів.

Обстріли України

За вчора зафіксовано майже 400 ворожих обстрілів з використанням понад 1500 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 700 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили за малим 400 скидів з БпЛА, використавши 500 боєприпасів.

Засобами ОУВ "Таврія" знищено 2 БПЛА типу "Шахед".

На південному напрямку за минулу добу противник активно застосовував авіацію, завдавши 9 авіаударів. Загалом застосував 29 КАБ, яких 12 по Оріхову і 14 по Малій Токмачці в Запорізькій області. Крім того, ворожа штурмова авіація атакувала НАРами Залізничне, Новодар'івку і Кам’янське на Запоріжжі, а також Миколаївку і Одрадокам'янку на Херсонщині.

Від артобстпілів і ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зафіксовано 31 обстріл по 16 населених пунктах, зокрема по Херсону, Нікополю, Марганцю, Антонівці, Камянському та інших.

За минулу добу ворог завдав 4 ракетні удари із застосуванням 6 балістичних ракет. Постраждала інфраструктура одеського морського порту. Крім того, внаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині постраждало декілька людей, зруйновані приватні будівлі та інфраструктурні об’єкти.

Втрати ворога за добу

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

129 окупантів;

7 танків та 33 бойові броньовані машини;

9 артилерійських систем, 2 ЗРК ТОР М2, 1 РСЗВ БМ-27 "Ураган";

64 одиниці автомобільної техніки;

7 БпЛА, серед яких Zala, Supercam, Орлан-10 І Мерлін;

мотоцикл та багі;

2 човни

7 антен БпЛА, 5 антен зв’язку;

3 генератори;

7 місць зберігання БП та місце проживання о/с.

Зруйновано 90 укриттів, 1 вогнева позиція та 3 спостережні пости.

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