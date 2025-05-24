Враг прибег к массированным штурмам с применением бронетехники на Новопавловском направлении, - Силы обороны
Враг продолжает наносить бомбовые удары и увеличил количество артиллерийских обстрелов по позициям Сил обороны Украины и прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам на юге Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
За сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили всего 30 атак на позиции наших войск вблизи Новополя, Богатыря, Вольного поля и Зеленого Поля. В частности, только на Новоселку враг совершил 11 безуспешных атак, привлекая танки и бронетехнику.
На Гуляйпольском направлении противник наносит массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, в частности по Железнодорожному.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 5 вражеских атак в районах Степного и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра. За минувшие сутки враг дважды безрезультатно атаковал наши позиции в районе Антоновских мостов.
Обстрелы Украины
За вчера зафиксировано почти 400 вражеских обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 700 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили за малым 400 сбросов с БпЛА, использовав 500 боеприпасов.
Средствами ОГВ "Таврия" уничтожено 2 БПЛА типа "Шахед".
На южном направлении за минувшие сутки противник активно применял авиацию, нанеся 9 авиаударов. В целом применил 29 КАБ, которых 12 по Орехову и 14 по Малой Токмачке в Запорожской области. Кроме того, вражеская штурмовая авиация атаковала НАРами Железнодорожное, Новодарьевку и Каменское в Запорожье, а также Николаевку и Отрадокаменку в Херсонской области.
От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Зафиксирован 31 обстрел по 16 населенным пунктам, в том числе по Херсону, Никополю, Марганцу, Антоновке, Каменскому и другим.
За минувшие сутки враг нанес 4 ракетных удара с применением 6 баллистических ракет. Пострадала инфраструктура одесского морского порта. Кроме того, в результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях пострадало несколько человек, разрушены частные здания и инфраструктурные объекты.
Потери врага за сутки
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 129 оккупантов;
- 7 танков и 33 боевые бронированные машины;
- 9 артиллерийских систем, 2 ЗРК ТОР М2, 1 РСЗО БМ-27 "Ураган";
- 64 единицы автомобильной техники;
- 7 БпЛА, среди которых Zala, Supercam, Орлан-10 и Мерлин;
- мотоцикл и багги;
- 2 лодки
- 7 антенн БпЛА, 5 антенн связи;
- 3 генератора;
- 7 мест хранения БП и место проживания л/с.
Разрушено 90 укрытий, 1 огневая позиция и 3 наблюдательных поста.
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