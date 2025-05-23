Враг пытается оттеснить ВСУ от Антоновских мостов и взять под контроль несколько островов, - Силы обороны Юга

Российские войска пытаются оттеснить Силы обороны Украины от Антоновских мостов, а на юге островной зоны взять под контроль несколько островов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"На нескольких точках враг сосредоточил штурмовые группы для проведения форсирующих действий. Эти форсировочные действия небольшими группами пехоты в одной-нескольких лодках обычно осуществляет враг, и он пытается оттеснить наших защитников от Антоновских мостов, а также пытается на юге островной зоны взять под контроль несколько островов. В частности, это Забич, Нестрига, Козулиский", - рассказал он.

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Волошин отметил, что оккупанты хотят занять плацдарм, чтобы постепенно осуществить высадку на правый берег Днепра. Однако все эти попытки безуспешны. Сил и средств, которые враг там сосредоточил, достаточно для проведения таких действий, но не для большого, стратегического форсирования Днепра.

"Однако противник там постоянно будет действовать, держать высокую свою активность благодаря тому, что собрал там такое количество сил, чтобы каждый день проводить такие штурмы", - добавил он.

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