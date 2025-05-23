РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10266 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на юге
1 541 5

Враг пытается оттеснить ВСУ от Антоновских мостов и взять под контроль несколько островов, - Силы обороны Юга

Враг пытается вытеснить ВСУ от Антоновских мостов

Российские войска пытаются оттеснить Силы обороны Украины от Антоновских мостов, а на юге островной зоны взять под контроль несколько островов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"На нескольких точках враг сосредоточил штурмовые группы для проведения форсирующих действий. Эти форсировочные действия небольшими группами пехоты в одной-нескольких лодках обычно осуществляет враг, и он пытается оттеснить наших защитников от Антоновских мостов, а также пытается на юге островной зоны взять под контроль несколько островов. В частности, это Забич, Нестрига, Козулиский", - рассказал он.

Также читайте: Враг перегруппировывается на Новопавловском направлении, чтобы увеличить количество штурмов, - Силы обороны юга

Волошин отметил, что оккупанты хотят занять плацдарм, чтобы постепенно осуществить высадку на правый берег Днепра. Однако все эти попытки безуспешны. Сил и средств, которые враг там сосредоточил, достаточно для проведения таких действий, но не для большого, стратегического форсирования Днепра.

"Однако противник там постоянно будет действовать, держать высокую свою активность благодаря тому, что собрал там такое количество сил, чтобы каждый день проводить такие штурмы", - добавил он.

Читайте: РФ усилила авиаудары на Гуляйпольском направлении и возобновила штурмы в районе Червоного, - Силы обороны

Автор: 

Херсон (2872) боевые действия (4253) Силы обороны юга (341) Херсонская область (4857) Херсонский район (327)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Топити кацапів без жалю!
показать весь комментарий
23.05.2025 16:45 Ответить
при Залужному звільняли Правобережжя,
при про-сирському здаємо

дожились !

.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:20 Ответить
Тривожне повідомлення . За мостами одразу Антоновка - фактичне передмістя Херсону. А за автомобільним мостом одразу і починається адмін.межа міста - Кіндійка, приватний сектор вздовж берега
показать весь комментарий
23.05.2025 19:17 Ответить
Ви дуже добре знаєте Херсон. Ви з Херсону?
Я - так. Жила на ХБК, не далеко від Дніпровського ринка.
показать весь комментарий
23.05.2025 19:28 Ответить
Звісно що тривожно. Після підриву дамби місцевість змінилася. Але цивільні не знають як саме - там лінія фронту. Раніше просто глибока річка Дніпро а за нею рукав р.Конка ( тобто мінімум 2 мости, які в 22му треба було забезпечити гарнізонами і укріпленнями )
показать весь комментарий
23.05.2025 19:20 Ответить
 
 