РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10256 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Новопавловском направлении
241 0

Враг перегруппировывается на Новопавловском направлении, чтобы увеличить количество штурмов, - Силы обороны юга

Ситуация на Новопавловском направлении

На Новопавловском направлении штурмовых действий стало несколько меньше, российские войска проводят перегруппировку, чтобы потом увеличить количество штурмов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Противник на этом направлении (Новопавловском, - Ред.) продолжает свои штурмовые действия. Их несколько меньше стало, чем вчера, вероятно, проводит перегруппировку, чтобы увеличить в дальнейшем количество своих штурмовых действий", - рассказал спикер.

Он отметил, что также не уменьшается ударов вражеской авиации. "Противник совершил удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами по позициям Сил обороны Украины и по населенным пунктам, которые расположены там", - добавил спикер.

Также читайте: Враг не оставляет попыток захватить островную зону Днепра, - Силы обороны

Волошин добавил, что российские захватчики продолжают штурмовые действия вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Вольное Поле и Новоселки. В частности, за минувшие сутки там зафиксировано 14 вражеских штурмов.

Автор: 

боевые действия (4253) Силы обороны юга (341)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 