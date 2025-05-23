Враг перегруппировывается на Новопавловском направлении, чтобы увеличить количество штурмов, - Силы обороны юга

На Новопавловском направлении штурмовых действий стало несколько меньше, российские войска проводят перегруппировку, чтобы потом увеличить количество штурмов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Противник на этом направлении (Новопавловском, - Ред.) продолжает свои штурмовые действия. Их несколько меньше стало, чем вчера, вероятно, проводит перегруппировку, чтобы увеличить в дальнейшем количество своих штурмовых действий", - рассказал спикер.

Он отметил, что также не уменьшается ударов вражеской авиации. "Противник совершил удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами по позициям Сил обороны Украины и по населенным пунктам, которые расположены там", - добавил спикер.

Также читайте: Враг не оставляет попыток захватить островную зону Днепра, - Силы обороны

Волошин добавил, что российские захватчики продолжают штурмовые действия вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Вольное Поле и Новоселки. В частности, за минувшие сутки там зафиксировано 14 вражеских штурмов.