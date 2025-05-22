Враг не оставляет попыток захватить островную зону Днепра, - Силы обороны

На Юге Украины противник не уменьшает количества штурмовых действий, а также продолжает активно применять артиллерию и авиацию, нанося удары по позициям Сил обороны Украины и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак на позиции наших войск вблизи Новополя, Богатыря, Новоселки и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении противник наносит массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, а также совершил три неудачные попытки штурмов в районе Красного.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 4 вражеские атаки в районах Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра. В районе Антоновских мостов совершил одну безуспешную попытку штурмовых действий.

Вражеские обстрелы

За вчера зафиксировано 330 вражеских обстрелов с использованием почти 1350 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти семьсот ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 380 сбросов с БпЛА, использовав 465 боеприпасов.

Также были зафиксированы 2 удара барражирующими боеприпасами типа "Молния". Средствами ОГВ "Таврия" уничтожено 3 БПЛА типа "Шахед".

От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Зафиксировано 45 ударов по 18 населенным пунктам, в частности по Херсону, Никополю, Марганцу, Антоновке, Каменскому и другим.

В результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине пострадало несколько человек, разрушены частные здания и инфраструктурные объекты.

Потери врага на юге

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

96 оккупантов;

7 артиллерийских систем;

23 единицы бронированной и автомобильной техники;

13 разведывательных БпЛА;

5 мотоциклов;

2 квадроцикла;

3 лодки;

противотанковое средство;

антенна БпЛА, 6 антенн связи и 4 антенны Старлинк;

1 генератор.

Разрушены:

105 укрытий;

1 блокпост;

3 огневые позиции;

1 место хранения продовольствия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ пыталась улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, прорвать оборону Константинополя, - ОСГВ "Хортица"