Враг не оставляет попыток захватить островную зону Днепра, - Силы обороны
На Юге Украины противник не уменьшает количества штурмовых действий, а также продолжает активно применять артиллерию и авиацию, нанося удары по позициям Сил обороны Украины и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак на позиции наших войск вблизи Новополя, Богатыря, Новоселки и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском направлении противник наносит массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, а также совершил три неудачные попытки штурмов в районе Красного.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 4 вражеские атаки в районах Щербаков и Степного.
На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра. В районе Антоновских мостов совершил одну безуспешную попытку штурмовых действий.
Вражеские обстрелы
За вчера зафиксировано 330 вражеских обстрелов с использованием почти 1350 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти семьсот ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 380 сбросов с БпЛА, использовав 465 боеприпасов.
Также были зафиксированы 2 удара барражирующими боеприпасами типа "Молния". Средствами ОГВ "Таврия" уничтожено 3 БПЛА типа "Шахед".
От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Зафиксировано 45 ударов по 18 населенным пунктам, в частности по Херсону, Никополю, Марганцу, Антоновке, Каменскому и другим.
В результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине пострадало несколько человек, разрушены частные здания и инфраструктурные объекты.
Потери врага на юге
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 96 оккупантов;
- 7 артиллерийских систем;
- 23 единицы бронированной и автомобильной техники;
- 13 разведывательных БпЛА;
- 5 мотоциклов;
- 2 квадроцикла;
- 3 лодки;
- противотанковое средство;
- антенна БпЛА, 6 антенн связи и 4 антенны Старлинк;
- 1 генератор.
Разрушены:
- 105 укрытий;
- 1 блокпост;
- 3 огневые позиции;
- 1 место хранения продовольствия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль