Ворог не полишає спроб захопити острівну зону Дніпра, - Сили оборони

На Півдні України противник не зменшує кількості штурмових дій, а також продовжує активно застосовувати артилерію і авіацію, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України та прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу Новополя, Багатиря, Новосілки та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку противник завдає масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, а також здійснив три невдалі спроби штурмів в районі Червоного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 4 ворожих атаки районах Щербаків і Степового.

На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. В районі Антонівських мостів здійснив одну безуспішну спробу штурмових дій.

Ворожі обстріли

За вчора зафіксовано 330 ворожих обстрілів з використанням майже 1350 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже сімсот ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 380 скидів з БпЛА, використавши 465 боєприпасів.

Також були зафіксовані 2 удари баражуючими боєприпасами типу "Молния". Засобами ОУВ "Таврія" знищено 3 БПЛА типу "Шахед".

Від артобстпілів і ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зафіксовано 45 ударів по 18 населених пунктах, зокрема по Херсону, Нікополю, Марганцю, Антонівці, Камянському та інших.

Внаслідок ворожого дронового терору і артилерійських обстрілів на Херсонщині, Запоріжжі і Дніпропетровщині постраждало декілька людей, зруйновані приватні будівлі та інфраструктурні об’єкти.

Втрати ворога на півдні

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

96 окупантів;

7 артилерійських систем;

23 одиниці броньованої та автомобільної техніки;

13 розвідувальних БпЛА;

5 мотоциклів;

2 квадроцикли;

3 човни;

протитанковий засіб;

антена БпЛА, 6 антен зв’язку та 4 антени Старлінк;

1 генератор.

Зруйновано:

105 укриттів;

1 блокпост;

3 вогневі позиції;

1 місце зберігання продовольства.

