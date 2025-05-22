Армія РФ намагалася покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, прорвати оборону Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники не зменшують тиску в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". За минулу добу зафіксовано атаки ворога на шести напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби ворог намагався просунутися на Харківському напрямку у Вовчанську. Без успіхів.

На Купʼянському напрямку позиції наших оборонців атакували вісім мотоциклістів поблизу Малої Шапківки. Після нанесення ураження та знищення п’ятьох, решта намагалися продовжити рух на Кіндрашівку. Атаку зупинено, окупантів ліквідовано.

На Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Ольгівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Карпівка та у Серебрянському лісництві. Українські захисники не допустили втрат позицій.

Наступальні дії противника відбито поблизу Григорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії неподалік Предтечиного, Диліївки, Щербинівки, Дачного, Яблунівки, у Часовому Яру та Торецьку. Без успіхів. Також Сили оборони відбили атаки біля Зорі, Нової Полтавки та Попового Яру.

На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Даченського, Лисівки, Андріївки, Троїцького та Новосергіївки. Штурмові дії ворога відбито.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників біля Костянтинополя, Одрадного, Шевченка та Багатиря. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Втрати ворога за добу

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 21.05.2025 склали:

особового складу – 687;

танків – 4;

бойових бронемашин – 3;

гармат і мінометів – 19;

протитанкових засобів – 1;

засоби РЕБ – 8;

автомобільної техніки – 68;

спеціальної техніки – 41;

пунктів управління БпЛА – 11;

укриттів – 152;

складів боєприпасів – 2;

складів ПММ – 1.

