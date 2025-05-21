3 681 2
На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили штурм бронетехніки РФ за допомогою артилерії та дронів, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО
Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ відбили черговий штурм російської бронетехніки та піхоти на Новопавлівському напрямку.
Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки бійцям бригади ДШВ черговий штурм російських окупантів із бронетехнікою та висадкою піхоти у лісосмузі зазнав повного провалу. Наші захисники завчасно виявили ворожу техніку - по ній завдали нищівного удару артилерією та FPV-дронами", - йдеться в повідомленні.
Російські піхотинці, які встигли висадитися та намагалися сховатися в лісосмугах, були виявлені дронами з тепловізійними камерами й знищені.
