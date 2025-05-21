УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12007 відвідувачів онлайн
Новини Відео Відбиття штурму
3 681 2

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили штурм бронетехніки РФ за допомогою артилерії та дронів, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ відбили черговий штурм російської бронетехніки та піхоти на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки бійцям бригади ДШВ черговий штурм російських окупантів із бронетехнікою та висадкою піхоти у лісосмузі зазнав повного провалу. Наші захисники завчасно виявили ворожу техніку - по ній завдали нищівного удару артилерією та FPV-дронами", - йдеться в повідомленні.

Російські піхотинці, які встигли висадитися та намагалися сховатися в лісосмугах, були виявлені дронами з тепловізійними камерами й знищені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагалися перетнути кордон у напрямку Строївки на Харківщині. Групу штурмовиків знищено, інфільтрації не допущено, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (517) штурм (258) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Исполнение песни - ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! ❤️
показати весь коментар
21.05.2025 13:02 Відповісти
Слава 71 бригаді та їх суміжникам!
показати весь коментар
21.05.2025 13:25 Відповісти
 
 