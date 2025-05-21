РУС
На Новопавловском направлении ВСУ уничтожили штурм бронетехники РФ с помощью артиллерии и дронов, - ОСГВ "Хортиця". ВИДЕО

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ отбили очередной штурм российской бронетехники и пехоты на Новопавловском направлении.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря бойцам бригады ДШВ очередной штурм российских оккупантов с бронетехникой и высадкой пехоты в лесополосе потерпел полный провал. Наши защитники заблаговременно обнаружили вражескую технику - по ней нанесли сокрушительный удар артиллерией и FPV-дронами", - говорится в сообщении.

Российские пехотинцы, которые успели высадиться и пытались спрятаться в лесополосах, были обнаружены дронами с тепловизионными камерами и уничтожены.

Смотрите также: Воины 71-й ОЕБр совместно с соседними подразделениями отбили штурм оккупантов на Новопавловском направлении. ВИДЕО

ОСГВ Хортица (510) штурм (547) 71-я отдельная егерская бригада (30)
Исполнение песни - ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! ❤️
21.05.2025 13:02 Ответить
Слава 71 бригаді та їх суміжникам!
21.05.2025 13:25 Ответить
 
 