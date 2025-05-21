3 681 2
На Новопавловском направлении ВСУ уничтожили штурм бронетехники РФ с помощью артиллерии и дронов, - ОСГВ "Хортиця". ВИДЕО
Бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ отбили очередной штурм российской бронетехники и пехоты на Новопавловском направлении.
Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря бойцам бригады ДШВ очередной штурм российских оккупантов с бронетехникой и высадкой пехоты в лесополосе потерпел полный провал. Наши защитники заблаговременно обнаружили вражескую технику - по ней нанесли сокрушительный удар артиллерией и FPV-дронами", - говорится в сообщении.
Российские пехотинцы, которые успели высадиться и пытались спрятаться в лесополосах, были обнаружены дронами с тепловизионными камерами и уничтожены.
