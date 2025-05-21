Війська РФ намагалися перетнути кордон у напрямку Строївки на Харківщині. Групу штурмовиків знищено, інфільтрації не допущено, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 20 травня 2025 року, війська РФ вчергове здійснили спробу перетину державного кордону України у напрямку Строївки. Групу штурмовиків знищено, інфільтрації у Харківську область не допущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Надія, Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Торське та Ямполівка. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Дружби, у Часовому Яру та Торецьку. Без успіхів. Також Сили оборони відбили атаки біля Зорі, Полтавки та Попового Яру. Знищено чотири мотоцикли у напрямку Нової Полтавки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Костянтинополя та Багатиря, - ОСУВ "Хортиця"

"На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Звірового, Удачного, Новомиколаївки, Миколаївки, Котлярівки, Лисівки, Малинівки, Андріївки, Троїцького та Новосергіївки. Штурмові дії ворога відбито. Знищено бронемашину та два автомобілі, які атакували у напрямку Новоторецького", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Одрадного, Шевченка, Веселого та Багатиря. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога