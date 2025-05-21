Войска РФ пытались пересечь границу в направлении Строевки в Харьковской области. Группа штурмовиков уничтожена, инфильтрации не допущено, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 20 мая 2025 года, войска РФ в очередной раз предприняли попытку пересечения государственной границы Украины в направлении Строевки. Группа штурмовиков уничтожена, инфильтрации в Харьковскую область не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Надежда, Грековка, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Новый Мир, Торское и Ямполовка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Предтечино, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Дружбы, в Часовом Яре и Торецке. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки у Зари, Полтавки и Попового Яра. Уничтожено четыре мотоцикла в направлении Новой Полтавки.

"На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Звёздного, Удачного, Новониколаевки, Николаевки, Котляровки, Лисовки, Малиновки, Андреевки, Троицкого и Новосергиевки. Штурмовые действия врага отбиты. Уничтожена бронемашина и два автомобиля, которые атаковали в направлении Новоторецкого", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Отрадного, Шевченко, Веселого и Богатыря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага