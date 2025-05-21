РУС
Войска РФ пытались пересечь границу в направлении Строевки в Харьковской области. Группа штурмовиков уничтожена, инфильтрации не допущено, - ОСГВ "Хортица"

ДРГ пытались прорвать кордон

За прошедшие сутки, 20 мая 2025 года, войска РФ в очередной раз предприняли попытку пересечения государственной границы Украины в направлении Строевки. Группа штурмовиков уничтожена, инфильтрации в Харьковскую область не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Надежда, Грековка, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Новый Мир, Торское и Ямполовка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Предтечино, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Дружбы, в Часовом Яре и Торецке. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки у Зари, Полтавки и Попового Яра. Уничтожено четыре мотоцикла в направлении Новой Полтавки.

"На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Звёздного, Удачного, Новониколаевки, Николаевки, Котляровки, Лисовки, Малиновки, Андреевки, Троицкого и Новосергиевки. Штурмовые действия врага отбиты. Уничтожена бронемашина и два автомобиля, которые атаковали в направлении Новоторецкого", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Отрадного, Шевченко, Веселого и Богатыря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага

ОСГВ Хортица (510) Донецкая область (10601) Торецк (537) Часов Яр (395) Харьковская область (1498) Бахмутский район (597) Волновахский район (348) Купянский район (365) Константинополь (76) Строевка (5)
Кого не допущено?
показать весь комментарий
21.05.2025 08:55 Ответить
не кого . а що. Інфільтрація (від лат. in - «в» і середньовічна латина Filtratio, «проціджування») - просочування, просочування тканини якою-небудь речовиною. В переносному сенсі - проникнення чогось у невластиве йому середовище.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:59 Ответить
 
 