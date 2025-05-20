Враг пытался прорвать нашу оборону в районе Константинополя и Богатыря, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 19 мая 2025 года, войска РФ безуспешно пытались продвинуться на Харьковском направлении в Волчанске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм вблизи Кутьковки.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Глущенково, Ольговка, Редкодуб, Зеленая Долина, Карповка, Торское и Ямполовка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

Наступательные действия противника отражены вблизи Григорьевки и Верхнекаменского на Северском направлении.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Белой Горы, Дилиевки, Романовки, Петровки, в Часовом Яре и Торецке. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки у Зари, Шевченко Первого, Старой Николаевки, Попового Яра и Полтавки.

"На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в направлениях Елизаветовки, Миролюбовки, Малиновки, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Новоторецкого, Лысовки, Новопавловки, Андреевки, Троицкого и Новосергиевки. Штурмовые действия врага отбиты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Багатира. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Ранее в ОСГВ "Хортица" информировали, что Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения на Покровском направлении. Кроме того, отмечалось, что враг пытался вытеснить наших защитников в районе Багатира.