Новости Боевые действия на Лиманском направлении
Враг безуспешно атаковал украинские позиции в Серебрянском лесничестве, пытался вытеснить защитников в районе Богатыря, - ОСГВ "Хортица"

Боевые действия на Лиманском направлении

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали позиции Сил обороны на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

Враг пытался проводить штурмовые действия на Харьковском направлении в Волчанске. Без успехов. На Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Богуславки и Загрызово.

На Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Новосергиевка, Грековка, Ольговка, Колодязи и Зеленая Долина. Наши защитники все вражеские атаки отбили. Тщетными оказались и вражеские попытки атаковать украинские позиции в Серебрянском лесничестве.

Наступательные действия противника нивелированы вблизи Григорьевки и Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали наши позиции в районе Маркового, Белой Горы, Дружбы, Крымского, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Малиновки, Шевченко и в Часовом Яре. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки с участием мототехники возле Дилиевки, Зари и в Торецке. Уничтожено не менее восьми мотоциклов с особым составом.

На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Променя, Звёздного, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Новониколаевки, Муравки, Лисовки, Троицкого и Андреевки. Потерь украинских позиций не допущено.

На Новопавловском направлении противник пытался вытеснить наших защитников в районе Богатиря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Потери врага за сутки

На восточном направлении потери российской армии за сутки составляют:

  • личного состава - 941;
  • танков - 8;
  • вертолетов - 1;
  • боевых бронемашин - 9;
  • орудий и минометов - 31;
  • реактивных систем залпового огня - 2;
  • средства ППО - 1;
  • средства РЭБ - 8;
  • автомобильной техники - 109;
  • специальной техники - 55;
  • пунктов управления БпЛА - 17;
  • укрытий - 152;
  • складов боеприпасов - 5;
  • складов боеприпасов - 1.

ОСГВ Хортица (510) боевые действия (4748) война в Украине (5744)
Поки Україна, виборює свою свободу, під час московської війни,

На Одещині екскерівницю митного посту Чернявську викрили у незаконному збагаченні

Більше читайте: https://368.media/2025/05/15/na-odeshhini-ekskerivnitsyu-mitnogo-postu-chernyavsku-vikrili-u-nezakonnomu-zbagachenni/
Безкарність, як і з насіровим та йому подібними, ПРИМНОЖУЄ ЗЛОЧИНИ, у масштабах по Україні !!
Сирійці, правильно роблять і дієво!!
15.05.2025 09:31 Ответить
Щось браві рапорти ОСУВ не збігаються з даними DEEP STATE. Навіщо звиздіти неправду?!
15.05.2025 09:43 Ответить
Підари окупували населений пункт Нове, мають просування біля населених пунктів Макіївка, Новомихайлівка, Колодязі, Лиманський напрямок.
Окупував населені пункти Свиридонівка, Водяне Друге, Березівка, Новооленівка, також мають просування біля населених пунктів Стара Миколаївка, Олександропіль, Малинівка, Покровський напрямок.

Кажете " безуспішно атакував", ну - ну ...😡
