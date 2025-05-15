Враг безуспешно атаковал украинские позиции в Серебрянском лесничестве, пытался вытеснить защитников в районе Богатыря, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали позиции Сил обороны на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

Враг пытался проводить штурмовые действия на Харьковском направлении в Волчанске. Без успехов. На Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Богуславки и Загрызово.

На Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Новосергиевка, Грековка, Ольговка, Колодязи и Зеленая Долина. Наши защитники все вражеские атаки отбили. Тщетными оказались и вражеские попытки атаковать украинские позиции в Серебрянском лесничестве.

Наступательные действия противника нивелированы вблизи Григорьевки и Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали наши позиции в районе Маркового, Белой Горы, Дружбы, Крымского, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Малиновки, Шевченко и в Часовом Яре. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки с участием мототехники возле Дилиевки, Зари и в Торецке. Уничтожено не менее восьми мотоциклов с особым составом.

На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Променя, Звёздного, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Новониколаевки, Муравки, Лисовки, Троицкого и Андреевки. Потерь украинских позиций не допущено.

На Новопавловском направлении противник пытался вытеснить наших защитников в районе Богатиря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Потери врага за сутки

На восточном направлении потери российской армии за сутки составляют:

личного состава - 941;

танков - 8;

вертолетов - 1;

боевых бронемашин - 9;

орудий и минометов - 31;

реактивных систем залпового огня - 2;

средства ППО - 1;

средства РЭБ - 8;

автомобильной техники - 109;

специальной техники - 55;

пунктов управления БпЛА - 17;

укрытий - 152;

складов боеприпасов - 5;

складов боеприпасов - 1.

