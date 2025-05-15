Враг безуспешно атаковал украинские позиции в Серебрянском лесничестве, пытался вытеснить защитников в районе Богатыря, - ОСГВ "Хортица"
За прошедшие сутки российские захватчики атаковали позиции Сил обороны на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".
Враг пытался проводить штурмовые действия на Харьковском направлении в Волчанске. Без успехов. На Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Богуславки и Загрызово.
На Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Новосергиевка, Грековка, Ольговка, Колодязи и Зеленая Долина. Наши защитники все вражеские атаки отбили. Тщетными оказались и вражеские попытки атаковать украинские позиции в Серебрянском лесничестве.
Наступательные действия противника нивелированы вблизи Григорьевки и Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали наши позиции в районе Маркового, Белой Горы, Дружбы, Крымского, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Малиновки, Шевченко и в Часовом Яре. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки с участием мототехники возле Дилиевки, Зари и в Торецке. Уничтожено не менее восьми мотоциклов с особым составом.
На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Променя, Звёздного, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Новониколаевки, Муравки, Лисовки, Троицкого и Андреевки. Потерь украинских позиций не допущено.
На Новопавловском направлении противник пытался вытеснить наших защитников в районе Богатиря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
Потери врага за сутки
На восточном направлении потери российской армии за сутки составляют:
- личного состава - 941;
- танков - 8;
- вертолетов - 1;
- боевых бронемашин - 9;
- орудий и минометов - 31;
- реактивных систем залпового огня - 2;
- средства ППО - 1;
- средства РЭБ - 8;
- автомобильной техники - 109;
- специальной техники - 55;
- пунктов управления БпЛА - 17;
- укрытий - 152;
- складов боеприпасов - 5;
- складов боеприпасов - 1.
