Рашисты атаковали бронетехникой Часов Яр. Вся техника с личным составом уничтожена, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 13 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник атаковал позиции наших войск в Волчанске, успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Песчаного и Богуславки.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Зеленая Долина, Ольговка, Редкодуб, Липовое, Колодязи и в Серебрянском лесничестве. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

На Северском направлении враг вел наступление в районе Григорьевки, успеха не имел.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Белой Горы, Дилиевки, Зари, Яблоновки, Гнатовки, Новой Полтавки, Малиновки и в Торецке. Атаки отбиты. В Часовом Яре враг атаковал с применением бронетехники. Слаженными действиями украинских воинов уничтожена вся техника с личным составом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожена мототехника врага поблизости Васюковки и Новоалександровки, - ОСГВ "Хортиця"

"На Покровском направлении враг штурмовал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Променя, Звёздного, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Новониколаевки, Богдановки, Новоторецкого, Лисовки, Новосергиевки, Троицкого и Андреевки. Штурмовые действия успешно нивелированы", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря, Одрадного, Веселого и Комара. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Ранее в ОСГВ "Хортица" информировали, что уничтожена мототехника врага вблизи Васюковки и Новоалександровки.