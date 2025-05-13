Уничтожена мототехника врага поблизости Васюковки и Новоалександровки, - ОСГВ "Хортиця"

За прошедшие сутки, 12 мая 2025 года, войска РФ пытались проводить штурмовые действия в Волчанске на Харьковском направлении. Без успехов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Красного Первого, Песчаного, Новоосинового и Зеленого Гая.

По данным ОСГВ "Хортиця", на Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Колодязи, Торское, Редкодуб, Липовое и Зеленая Долина. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

Кроме того, наступательные действия противника нивелированы вблизи Григорьевки и Белогоровки на Сиверском направлении.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали наши позиции в районе Дачного, Яблоновки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, в Часовом Яре и Торецке. Без успехов. Для штурмовых действий вблизи Васюковки противник задействовал шесть единиц мототехники, потеряв все шесть. Также Силы обороны отбили вражеские атаки с использованием мототехники и легковых автомобилей около Зари, Новооленевки и Малиновки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Проминя, Сухого Яра, Звериного, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Муравки, Лисовки, Новоторецкого, Троицкого и Андреевки. В направлении Новоалександровки захватчики для доставки штурмовых групп задействовали десять мотоциклов, которые были уничтожены огнем наших защитников.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Багатыря, Одрадного и Комара. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Ранее в ОСГВ "Хортиця" информировали, что уничтожена бронетехника и мотоциклы врага на двух направлениях. Войска РФ пытались прорвать нашу оборону возле Константинополя и Багатыря.