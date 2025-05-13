Знищено мототехніку ворога поблизу Васюківки та Новоолександрівки, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 12 травня 2025 року, війська РФ намагалися проводити штурмові дії у Вовчанську на Харківському напрямку. Без успіхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Красного Першого, Піщаного, Новоосинового та Зеленого Гаю.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Колодязі, Торське, Рідкодуб, Липове та Зелена Долина. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

Окрім того, наступальні дії противника нівельовано поблизу Григорівки та Білогорівки на Сіверському напрямку.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували наші позиції в районі Дачного, Яблунівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, в Часовому Яру та Торецьку. Без успіхів. Для штурмових дій поблизу Васюківки противник задіяв шість одиниць мототехніки, втративши усі шість. Також Сили оборони відбили ворожі атаки з використанням мототехніки та легкових автомобілів біля Зорі, Новооленівки та Малинівки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Променю, Сухого Яру, Звірового, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Лисівки, Новоторецького, Троїцького та Андріївки. У напрямку Новоолександрівки загарбники для доставки штурмових груп задіяли десять мотоциклів, які були знищені вогнем наших захисників.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря, Одрадного та Комара. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

