Знищено бронетехніку та мотоцикли ворога на двох напрямках. Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону біля Костянтинополя та Багатиря, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 11 травня 2025 року, на Харківському напрямку противник атакував позиції наших військ у Вовчанську, успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася покращити тактичне положення біля Шийківки та Загризового.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку загарбники атакували біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Рідкодуб, Липове, Колодязі та у Серебрянському лісництві. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

На Сіверському напрямку ворог вів наступ в районі Григорівки, успіху не мав.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії неподалік Новомаркового, Білої Гори, Диліївки, в Часовому Яру та Торецьку. Атаки відбито. У районах Старої Миколаївки, Воздвиженки та Малинівки противник застосував бронетехніку та мотоцикли. У результаті боїв знищено та пошкоджено дві бронемашини та вісім мотоциклів.

"На Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Сухого Яру, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Лисівки, Даченського, Новосергіївки, Троїцького та Андріївки. Штурмові дії успішно нівельовано. У напрямку Єлизаветівки відбито атаку та знищено три мотоцикли. Застосувавши дві бронемашини та вісім мотоциклів ворог провів наступ на Новоторецьке. Техніку та двадцять шість окупантів знищено", - наголошують в ОСУВ "Хортиця".

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Багатиря. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли про знищення ворожої техніки біля Новоолександрівки.