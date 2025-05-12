Уничтожена бронетехника и мотоциклы врага на двух направлениях. Войска РФ пытались прорвать нашу оборону возле Константинополя и Богатыря, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 11 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник атаковал позиции наших войск в Волчанске, успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Шийковки и Загрызово.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении захватчики атаковали возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Редкодуб, Липовое, Колодязи и в Серебрянском лесничестве. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

На Северском направлении враг вел наступление в районе Григорьевки, успеха не имел.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Новомаркового, Белой Горы, Дилиевки, в Часовом Яре и Торецке. Атаки отбиты. В районах Старой Николаевки, Воздвиженки и Малиновки противник применил бронетехнику и мотоциклы. В результате боев уничтожены и повреждены две бронемашины и восемь мотоциклов.

"На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Миролюбовки, Променя, Новоукраинки, Сухого Яра, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Лысовки, Даченского, Новосергиевки, Троицкого и Андреевки. Штурмовые действия успешно нивелированы. В направлении Елизаветовки отбита атака и уничтожено три мотоцикла. Применив две бронемашины и восемь мотоциклов враг провел наступление на Новоторецкое. Техника и двадцать шесть оккупантов уничтожены", - отмечают в ОСГВ "Хортица".

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Богатиря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Ранее в ОСГВ "Хортица" сообщали об уничтожении вражеской техники возле Новоалександровки.