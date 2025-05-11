Уничтожена вражеская техника возле Новоалександровки, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 10 мая 2025 года, на Харьковском направлении враг пытался проводить штурмовые действия в Волчанске. Успеха не имел, понес потери, отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении наши защитники отбили вражеский штурм вблизи Каменки. Оккупанты не оставляют попыток перебросить личный состав и технику на западный берег реки Оскол. Силы обороны останавливают перемещение врага.

На Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Копанки, Редкодуб и Зеленая Долина. Украинские воины все вражеские атаки отбили.

По данным ОСГВ "Хортиця", на Сиверском направлении наступательные действия противника нивелированы вблизи населенных пунктов Григорьевка и Белогоровка.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали наши позиции в районах Орехово-Васильевки, Предтечиного, Белой Горы, Дачного, в Часовом Яре и Торецке. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки около Зари, Новой Полтавки и Малиновки.

"На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Сухого Яра, Звирово, Удачного, Новосергиевки, Новониколаевки, Котляровки, Лисовки, Новоторецкого, Даченского, Троицкого и Андреевки. В направлении Новоалександровки враг применил танк, две бронемашины и багги, которые были уничтожены в результате нашего огневого поражения", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Веселого и Багатыря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.