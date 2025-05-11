Знищено ворожу техніку біля Новоолександрівки, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 10 травня 2025 року, на Харківському напрямку ворог намагався проводити штурмові дії у Вовчанську. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

Як зазначається, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм поблизу Камʼянки. Окупанти не полишають спроб перекинути особовий склад та техніку на західний берег річки Оскіл. Сили оборони зупиняють переміщення ворога.

На Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Копанки, Рідкодуб та Зелена Долина. Українські воїни всі ворожі атаки відбили.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку наступальні дії противника нівельовано поблизу населених пунктів Григорівка та Білогорівка.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували наші позиції в районах Оріхово-Василівки, Предтечиного, Білої Гори, Дачного, в Часовому Яру та Торецьку. Без успіхів. Також Сили оборони відбили атаки біля Зорі, Нової Полтавки та Малинівки.

"На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Сухого Яру, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новомиколаївки, Котлярівки, Лисівки, Новоторецького, Даченського, Троїцького та Андріївки. У напрямку Новоолександрівки ворог застосував танк, дві бронемашини та баггі, які були знищені внаслідок нашого вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Веселого та Багатиря. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.