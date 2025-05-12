УКР
Росіяни заявили про захоплення Котлярівки біля кордону із Дніпропетровщиною: ОСУВ "Хортиця" каже про бої

Котлярівка на Донеччині: ЗСУ спростували заяву РФ про захоплення

У селищі Котлярівка на Покровському напрямку, що розташоване біля кордону Донецької та Дніпропетровської областей, наразі тривають бої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільне Донбас телефоном повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов

Так, 12 травня російське Міноборони повідомило про нібито захоплення Котлярівки.

Як розповів речник "Хортиці" Віктор Трегубов, за останніми даними, в селищі зараз тривають бої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено бронетехніку та мотоцикли ворога на двох напрямках. Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону біля Костянтинополя та Багатиря, - ОСУВ "Хортиця"

Зазначимо, що відстань від селища Котлярівка до кордону з Дніпропетровською областю три з половиною кілометри. Від водойми — менш як три кілометри.

За даними аналітичного центру DeepState, російські загарбники зайняли частину селища 5 травня. Відтоді лінія боєзіткнення цьому районі не змінювалась.

На мапі DeepState наразі ця точка боєзіткнення — найближча до адмінкордону Дніпропетровської області.

Котлярівка на Донеччині

Також читайте: Сили оборони відновили положення у Лисівці. Ворог просунувся на Бєлгородщині та біля 4 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

ОСУВ Хортиця (517) Донецька область (9336) Дніпропетровська область (4144) Котлярівка (9)
https://novosti.dn.ua/news/397070-**********-vijska-prosunulysya-pid-toretskom-isw Українські війська просунулися під Торецьком - ISW
12.05.2025 20:35
Та хто ж скаже правду? - війна.....
12.05.2025 20:36
Там ещё 3 поселка городки отхватили кацапы. Надо сказать что медленно---но уверено лезут.
12.05.2025 20:40
Кому надо?
13.05.2025 02:03
І знов те саме,клин та розширення.
12.05.2025 20:42
Тому і перемірія не буде.
12.05.2025 20:44
Донецкий бандеровец
@Viktor23404370
11 трав.
Вибачте друзі але таких у****** при владі ще світ не бачив.
Вiд себе - Вибачте друзі але таких ****** серед украiнцiв 73 % нарiду ще світ не бачив.
Sukhanov S.
Зеленський зробив цю війну, війною бідних людей!! Сьогодні побачив інтерв'ю якогось підраса з ОП, який з манікюром та дорогому європейському загарі вирищав про- "СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ". ЖІНКИ, ДІТИ, ІНВАЛІДИ. ВСІ!!! А я згоден!!! Служити повинні ВСІ? Але тоді вперед, ПЕРШИМИ - два мільйони "броньованих" підарасів при владі мають піти першими, перед жінками та дітьми!!! Де Батальйон під керівництвом Zелених слуг рiзного рiвня Філатова, Садового, Кiма який складається з місцевих депутатів, чиновників мерій, та інших ждунів??? Може ми коли побачимо 95й квартал на нулі, бо там вже морди в екран телевізоа не влазять, може час захищати країну? Всі ці мажори, кумов'я, сини депутатів, блєді міністрів, брати суддів, друзі президентів, охоронці мерів - ви де, ****, ховаєтесь? Чому ви не в окопах, якщо кожен має служити? Друзі президента в Україні взагалі не сидять та не воюють!!!
12.05.2025 21:13
 
 