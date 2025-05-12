Росіяни заявили про захоплення Котлярівки біля кордону із Дніпропетровщиною: ОСУВ "Хортиця" каже про бої
У селищі Котлярівка на Покровському напрямку, що розташоване біля кордону Донецької та Дніпропетровської областей, наразі тривають бої.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільне Донбас телефоном повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов
Так, 12 травня російське Міноборони повідомило про нібито захоплення Котлярівки.
Як розповів речник "Хортиці" Віктор Трегубов, за останніми даними, в селищі зараз тривають бої.
Зазначимо, що відстань від селища Котлярівка до кордону з Дніпропетровською областю три з половиною кілометри. Від водойми — менш як три кілометри.
За даними аналітичного центру DeepState, російські загарбники зайняли частину селища 5 травня. Відтоді лінія боєзіткнення цьому районі не змінювалась.
На мапі DeepState наразі ця точка боєзіткнення — найближча до адмінкордону Дніпропетровської області.
