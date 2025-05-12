Россияне заявили о захвате Котляровки у границы с Днепропетровской областью: ОСГВ "Хортица" сообщает о боях
В поселке Котляровка на Покровском направлении, расположенном у границы Донецкой и Днепропетровской областей, сейчас продолжаются бои.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільне Донбас" по телефону сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов.
В частности, 12 мая российское Минобороны сообщило о якобы захвате Котляровки.
Как рассказал представитель "Хортицы" Виктор Трегубов, по последним данным, в поселке сейчас продолжаются бои.
Отметим, что расстояние от поселка Котляровка до границы с Днепропетровской областью три с половиной километра. От водоема - менее трех километров.
По данным аналитического центра DeepState, российские захватчики заняли часть поселка 5 мая. С тех пор линия боестолкновения в этом районе не менялась.
На карте DeepState сейчас эта точка боестолкновения - ближайшая к админгранице Днепропетровской области.
@Viktor23404370
·
11 трав.
Вибачте друзі але таких у****** при владі ще світ не бачив.
Вiд себе - Вибачте друзі але таких ****** серед украiнцiв 73 % нарiду ще світ не бачив.
Sukhanov S.
Зеленський зробив цю війну, війною бідних людей!! Сьогодні побачив інтерв'ю якогось підраса з ОП, який з манікюром та дорогому європейському загарі вирищав про- "СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ". ЖІНКИ, ДІТИ, ІНВАЛІДИ. ВСІ!!! А я згоден!!! Служити повинні ВСІ? Але тоді вперед, ПЕРШИМИ - два мільйони "броньованих" підарасів при владі мають піти першими, перед жінками та дітьми!!! Де Батальйон під керівництвом Zелених слуг рiзного рiвня Філатова, Садового, Кiма який складається з місцевих депутатів, чиновників мерій, та інших ждунів??? Може ми коли побачимо 95й квартал на нулі, бо там вже морди в екран телевізоа не влазять, може час захищати країну? Всі ці мажори, кумов'я, сини депутатів, блєді міністрів, брати суддів, друзі президентів, охоронці мерів - ви де, ****, ховаєтесь? Чому ви не в окопах, якщо кожен має служити? Друзі президента в Україні взагалі не сидять та не воюють!!!