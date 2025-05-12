Россияне заявили о захвате Котляровки у границы с Днепропетровской областью: ОСГВ "Хортица" сообщает о боях

В поселке Котляровка на Покровском направлении, расположенном у границы Донецкой и Днепропетровской областей, сейчас продолжаются бои.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільне Донбас" по телефону сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

В частности, 12 мая российское Минобороны сообщило о якобы захвате Котляровки.

Как рассказал представитель "Хортицы" Виктор Трегубов, по последним данным, в поселке сейчас продолжаются бои.

Отметим, что расстояние от поселка Котляровка до границы с Днепропетровской областью три с половиной километра. От водоема - менее трех километров.

По данным аналитического центра DeepState, российские захватчики заняли часть поселка 5 мая. С тех пор линия боестолкновения в этом районе не менялась.

На карте DeepState сейчас эта точка боестолкновения - ближайшая к админгранице Днепропетровской области.

