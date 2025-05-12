РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
4 159 8

Россияне заявили о захвате Котляровки у границы с Днепропетровской областью: ОСГВ "Хортица" сообщает о боях

Котляровка в Донецкой области: ВСУ опровергли заявление РФ о захвате

В поселке Котляровка на Покровском направлении, расположенном у границы Донецкой и Днепропетровской областей, сейчас продолжаются бои.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільне Донбас" по телефону сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

В частности, 12 мая российское Минобороны сообщило о якобы захвате Котляровки.

Как рассказал представитель "Хортицы" Виктор Трегубов, по последним данным, в поселке сейчас продолжаются бои.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожена бронетехника и мотоциклы врага на двух направлениях. Войска РФ пытались прорвать нашу оборону возле Константинополя и Багатира, - ОСУВ "Хортица"

Отметим, что расстояние от поселка Котляровка до границы с Днепропетровской областью три с половиной километра. От водоема - менее трех километров.

По данным аналитического центра DeepState, российские захватчики заняли часть поселка 5 мая. С тех пор линия боестолкновения в этом районе не менялась.

На карте DeepState сейчас эта точка боестолкновения - ближайшая к админгранице Днепропетровской области.

Котляровка в Донецкой области

Также читайте: Силы обороны восстановили положение в Лысовке. Враг продвинулся на Белгородщине и возле 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

ОСГВ Хортица (510) Донецкая область (10517) Днепропетровская область (4359) Котляровка (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://novosti.dn.ua/news/397070-**********-vijska-prosunulysya-pid-toretskom-isw Українські війська просунулися під Торецьком - ISW
показать весь комментарий
12.05.2025 20:35 Ответить
Та хто ж скаже правду? - війна.....
показать весь комментарий
12.05.2025 20:36 Ответить
Там ещё 3 поселка городки отхватили кацапы. Надо сказать что медленно---но уверено лезут.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:40 Ответить
Кому надо?
показать весь комментарий
13.05.2025 02:03 Ответить
І знов те саме,клин та розширення.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:42 Ответить
Тому і перемірія не буде.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:44 Ответить
Донецкий бандеровец
@Viktor23404370
·
11 трав.
Вибачте друзі але таких у****** при владі ще світ не бачив.
Вiд себе - Вибачте друзі але таких ****** серед украiнцiв 73 % нарiду ще світ не бачив.
Sukhanov S.
Зеленський зробив цю війну, війною бідних людей!! Сьогодні побачив інтерв'ю якогось підраса з ОП, який з манікюром та дорогому європейському загарі вирищав про- "СЛУЖИТИ МАЮТЬ ВСІ". ЖІНКИ, ДІТИ, ІНВАЛІДИ. ВСІ!!! А я згоден!!! Служити повинні ВСІ? Але тоді вперед, ПЕРШИМИ - два мільйони "броньованих" підарасів при владі мають піти першими, перед жінками та дітьми!!! Де Батальйон під керівництвом Zелених слуг рiзного рiвня Філатова, Садового, Кiма який складається з місцевих депутатів, чиновників мерій, та інших ждунів??? Може ми коли побачимо 95й квартал на нулі, бо там вже морди в екран телевізоа не влазять, може час захищати країну? Всі ці мажори, кумов'я, сини депутатів, блєді міністрів, брати суддів, друзі президентів, охоронці мерів - ви де, ****, ховаєтесь? Чому ви не в окопах, якщо кожен має служити? Друзі президента в Україні взагалі не сидять та не воюють!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 21:13 Ответить
 
 