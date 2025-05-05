Силы обороны восстановили положение в Лысовке. Враг продвинулся в Белгородском районе и возле 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны имели успех в Лысовке в Донецкой области, а враг продвинулся на Белгородщине и возле ряда населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины восстановили положение в Лысовке (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся на Белгородщине, у Новоалександровки (село Покровского района Донецкой области), Котляровки (поселок Покровского района Донецкой области), Новоселки (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и Новодаровки (село в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Плохая ситуация восточнее Новодаровки. Враг смог перейти р. Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА



Лысовка



Белгородщина



Новоалександровка



Котляровка



Новоселка



Новодаровка

Ранее сообщалось, что враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки.