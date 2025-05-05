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Новости Обновление карты DeepState
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Силы обороны восстановили положение в Лысовке. Враг продвинулся в Белгородском районе и возле 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны имели успех в Лысовке в Донецкой области, а враг продвинулся на Белгородщине и возле ряда населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины восстановили положение в Лысовке (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся на Белгородщине, у Новоалександровки (село Покровского района Донецкой области), Котляровки (поселок Покровского района Донецкой области), Новоселки (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и Новодаровки (село в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Плохая ситуация восточнее Новодаровки. Враг смог перейти р. Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА

Лисовка карта
Лысовка

Белгородщина карта
Белгородщина

Новоалександровка карта
Новоалександровка

котляровка карта
Котляровка

Новоселка карта
Новоселка

Новодаровка
Новодаровка

Ранее сообщалось, что враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки.

Автор: 

Запорожская область (3117) Донецкая область (9746) Белгород (454) Волновахский район (227) Покровский район (595) Пологовский район (47) Новоселка (9) Новоалександровка (1) Лысовка (6) Котляровка (3) Новодаровка (10) DeepState (112)


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До кордону з Дніпропетровською областю залишилось трохи більше двох кілометрів.
До 9 травня вони його перетнуть.
Таке завдання стоїть.
Військового сенсу в цьому мало: такі ж поля, села, посадки. Нічого принципово іншого, і укріплень немає так само, як і на заході Донецької.
Але величезний психологічний ефект.
Саме його і добиватимуться.
Будьте готові.
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05.05.2025 13:54 Ответить
Ну ефект ефектом, але якщо русні набридно довбатись об Покровськ то вона може продовжити зрізання того новопавлівського "кута" і врешті решт вийти на Захід від Покровську як і планувала, а це вже небезпечно.
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05.05.2025 14:16 Ответить
Об Покровськ вони довбатись не перестануть, як і об Часів Яр (вже більше року), і об залишки Торецька, і об острови біля Херсону. М'ясо ж постійно приходить нове, і мотоцикли китайські , то чому б ні?
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05.05.2025 14:23 Ответить
 
 