Силы обороны восстановили положение в Лысовке. Враг продвинулся в Белгородском районе и возле 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ
Силы обороны имели успех в Лысовке в Донецкой области, а враг продвинулся на Белгородщине и возле ряда населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.
"Карта обновлена. Силы Обороны Украины восстановили положение в Лысовке (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся на Белгородщине, у Новоалександровки (село Покровского района Донецкой области), Котляровки (поселок Покровского района Донецкой области), Новоселки (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и Новодаровки (село в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки.
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До 9 травня вони його перетнуть.
Таке завдання стоїть.
Військового сенсу в цьому мало: такі ж поля, села, посадки. Нічого принципово іншого, і укріплень немає так само, як і на заході Донецької.
Але величезний психологічний ефект.
Саме його і добиватимуться.
Будьте готові.