Сили оборони відновили положення у Лисівці. Ворог просунувся на Бєлгородщині та біля 4 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ
Сили оборони мали успіх у Лисівці на Донеччині, а ворог просунувся на Бєлгородщині та біля низки населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України відновили положення у Лисівці (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області). Ворог просунувся на Бєлгородщині, біля Новоолександрівки (село Покровського району Донецької області), Котлярівки (селище Покровського району Донецької області), Новосілки (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області) та Новодарівки (село у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки.
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До 9 травня вони його перетнуть.
Таке завдання стоїть.
Військового сенсу в цьому мало: такі ж поля, села, посадки. Нічого принципово іншого, і укріплень немає так само, як і на заході Донецької.
Але величезний психологічний ефект.
Саме його і добиватимуться.
Будьте готові.