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Новини Оновлення мапи DeepState
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Сили оборони відновили положення у Лисівці. Ворог просунувся на Бєлгородщині та біля 4 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони мали успіх у Лисівці на Донеччині, а ворог просунувся на Бєлгородщині та біля низки населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відновили положення у Лисівці (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області). Ворог просунувся на Бєлгородщині, біля Новоолександрівки (село Покровського району Донецької області), Котлярівки (селище Покровського району Донецької області), Новосілки (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області) та Новодарівки (село у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Погана ситуація східніше Новодарівки. Ворог зміг перейти р. Ворона і закріпитися по трасі біля Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА

Лисівка карта
Лисівка 

Бєлгородщина карта
Бєлгородщина

Новоолександрівка карта
Новоолександрівка 

котлярівка карта
Котлярівка 

Новосілка карта
Новосілка 

Новодарівка
Новодарівка

Раніше повідомлялося, що ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки.

Автор: 

Запорізька область (3639) Донецька область (8558) Бєлгород (508) Волноваський район (228) Покровський район (602) Пологівський район (46) Новосілка (9) Новоолександрівка (2) Лисівка (6) Котлярівка (3) Новодарівка (10) DeepState (112)


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До кордону з Дніпропетровською областю залишилось трохи більше двох кілометрів.
До 9 травня вони його перетнуть.
Таке завдання стоїть.
Військового сенсу в цьому мало: такі ж поля, села, посадки. Нічого принципово іншого, і укріплень немає так само, як і на заході Донецької.
Але величезний психологічний ефект.
Саме його і добиватимуться.
Будьте готові.
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05.05.2025 13:54 Відповісти
Ну ефект ефектом, але якщо русні набридно довбатись об Покровськ то вона може продовжити зрізання того новопавлівського "кута" і врешті решт вийти на Захід від Покровську як і планувала, а це вже небезпечно.
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05.05.2025 14:16 Відповісти
Об Покровськ вони довбатись не перестануть, як і об Часів Яр (вже більше року), і об залишки Торецька, і об острови біля Херсону. М'ясо ж постійно приходить нове, і мотоцикли китайські , то чому б ні?
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05.05.2025 14:23 Відповісти
 
 