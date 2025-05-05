Сили оборони відновили положення у Лисівці. Ворог просунувся на Бєлгородщині та біля 4 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони мали успіх у Лисівці на Донеччині, а ворог просунувся на Бєлгородщині та біля низки населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відновили положення у Лисівці (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області). Ворог просунувся на Бєлгородщині, біля Новоолександрівки (село Покровського району Донецької області), Котлярівки (селище Покровського району Донецької області), Новосілки (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області) та Новодарівки (село у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Погана ситуація східніше Новодарівки. Ворог зміг перейти р. Ворона і закріпитися по трасі біля Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА



Лисівка



Бєлгородщина



Новоолександрівка



Котлярівка



Новосілка



Новодарівка

Раніше повідомлялося, що ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки.