Погана ситуація східніше Новодарівки. Ворог зміг перейти р. Ворона і закріпитися по трасі біля Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА
Наразі фіксується важка ситуація на ділянці від Новодарівки Запорізької області до Вільного Поля на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.
Як зазначається, 3 травня противник відразу на трьох ділянках розпочав активні штурмові дії, а саме - на Вільне Поле, на Зелене Поле та південніше Новосілки, а також в напрямку Новополю.
"Сумарно кацап провів щонайменше 46 штурмових дій, силами 2 рот піхоти та за підтримки 75+ мотоциклів. Втрати ворога уточнюються, але відомо про щонайменше 90 дохлих п#дарів і ще 45 поранених.
Погана ситуація східніше Новодарівки, де ворог зумів досягнути тактичного успіху та зайняти чимало лісосмуг. Також, кацапам вдалося перейти р. Ворона і закріпитися по трасі біля Зеленого Поля", - наголошують осінтери.
Раніше повідомлялося, що ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки.
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Ааааа, - кацапи перейшли річку ворона. Ну перейшли. І ті кому треба про це знають і роблять все можливе - чим оці істерики їм допоможуть?
І тих же жителів Сум також цікавить на якій відстані від міста "сірі зони", про які влада і Сирок ні гу-гу.
Легко казати какая_разніца де лінія фронту, коли живеш за 500-1000 км від неї.
Ось перший ліпший приклад
У примусовий спосіб: у деяких селах Дніпропетровської області оголосили евакуацію населення
Ви ж заявили що ніхто нічого не каже про наближення фронту і тільки на уй'обків з дікстейта надія. Виявляється кажуть?
А нормальні он з Тернополя ще в 2022 здрисли, та пишуть тут саркастичні каменти, як оте чмо внизу...
Це вже проходили в 2022 "Щоб не було паніки!".
Тоді можете напряму, без їх посередництва, читати телєграмм руснявих Рибаря чи Сладкова, тому що інфу про просування пі'дорів вони беруть там...
Де ви дивитесь карти, які відображають ситуацію на фронті?
. Терміново повертайте Залужного!!!!!