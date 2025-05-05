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Новини
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Погана ситуація східніше Новодарівки. Ворог зміг перейти р. Ворона і закріпитися по трасі біля Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА

Наразі фіксується важка ситуація на ділянці від Новодарівки Запорізької області до Вільного Поля на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

Як зазначається, 3 травня противник відразу на трьох ділянках розпочав активні штурмові дії, а саме - на Вільне Поле, на Зелене Поле та південніше Новосілки, а також в напрямку Новополю.

"Сумарно кацап провів щонайменше 46 штурмових дій, силами 2 рот піхоти та за підтримки 75+ мотоциклів. Втрати ворога уточнюються, але відомо про щонайменше 90 дохлих п#дарів і ще 45 поранених.

Погана ситуація східніше Новодарівки, де ворог зумів досягнути тактичного успіху та зайняти чимало лісосмуг. Також, кацапам вдалося перейти р. Ворона і закріпитися по трасі біля Зеленого Поля", - наголошують осінтери.

наступ біля Новодарівки

Також читайте: Ворог має просування біля п’яти сіл Донеччини, - DeepState. МАПИ

Раніше повідомлялося, що ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки.

Автор: 

Запорізька область (3639) Донецька область (8558) Волноваський район (228) Пологівський район (46) Зелене Поле (1) Вільне Поле (1) Новодарівка (10) DeepState (112)


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Топ коментарі
+15
Макрон із шольцем роблять тисячі бракованих мін на заводах в Україні. 😏
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05.05.2025 11:31
+12
Лісосмуги не були заміновані?
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05.05.2025 11:12
+11
он вам ничево не должин
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05.05.2025 11:20
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Відпустки через кацапню повідміняли.
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05.05.2025 11:11 Відповісти
Лісосмуги не були заміновані?
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05.05.2025 11:12 Відповісти
По лісосмугах сунуться - немає мін щоб замінувати
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05.05.2025 11:14 Відповісти
Погодьтесь, гріх було не напасти на рожевих поні. А вже коли після 2019 року прямо з хлібом-сіллю стояли, то тільки пацифіст би не напав.
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05.05.2025 12:31 Відповісти
що там зелений перемирщик?
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05.05.2025 11:17 Відповісти
он вам ничево не должин
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05.05.2025 11:20 Відповісти
Він візи США онульовує .
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05.05.2025 12:35 Відповісти
Від Авдіївки до Покровського долізли по лісосмугах і жд дорозі - там не було ніяких фортифікацій
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05.05.2025 11:18 Відповісти
Гроші списані і сп...енні. А це головне для зєльоної команди криворагульного лідора.
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05.05.2025 12:34 Відповісти
А партнёры Макроны, Шольцы и т д. мин не могут дать???
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05.05.2025 11:21 Відповісти
Макрон із шольцем роблять тисячі бракованих мін на заводах в Україні. 😏
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05.05.2025 11:31 Відповісти
Макрони і Шольци примусили знищити навіть те, що в України вже було.
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05.05.2025 12:00 Відповісти
Угу ...
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05.05.2025 12:06 Відповісти
Як цей вонючий дікстейт заманав... 200 кацапів а стрілок понамальовували як на танковий корпус....
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05.05.2025 11:40 Відповісти
Прикол в тому, що отакі мали групи по 100- 200 кацапів, постійно просуваються і захїоплюють все нові і нові території і селища з містами. І навіть такі малі групи не можемо зупинити...
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05.05.2025 11:43 Відповісти
Просуваються. Але оце йо'бане ниття в газетах не допомагає. Який сенс цього висєра?
Ааааа, - кацапи перейшли річку ворона. Ну перейшли. І ті кому треба про це знають і роблять все можливе - чим оці істерики їм допоможуть?
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05.05.2025 11:50 Відповісти
Ні Зєлємой, ні Сирький, ні їхній Марафон про це розкажуть. А людям, які живуть недалеко від лінії фронту і не чекають кацапів, важливо де проходить фронт.
І тих же жителів Сум також цікавить на якій відстані від міста "сірі зони", про які влада і Сирок ні гу-гу.
Легко казати какая_разніца де лінія фронту, коли живеш за 500-1000 км від неї.
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05.05.2025 12:05 Відповісти
Ви вже остаточно ікнулись з тим марафоном. Про що там ви не розкажуть?
Ось перший ліпший приклад

У примусовий спосіб: у деяких селах Дніпропетровської області оголосили евакуацію населення
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05.05.2025 12:24 Відповісти
Адекватні люди не чекають примусової евакуації, коли доводиться їхати з двома сумками. Нормальні люди збираються і їдуть раніше.
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05.05.2025 12:43 Відповісти
Причому тут це?
Ви ж заявили що ніхто нічого не каже про наближення фронту і тільки на уй'обків з дікстейта надія. Виявляється кажуть?
А нормальні он з Тернополя ще в 2022 здрисли, та пишуть тут саркастичні каменти, як оте чмо внизу...
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05.05.2025 12:51 Відповісти
Питання, коли саме кажуть? Коли вже артилерія рашистів рівняє з землею міста і села?
Це вже проходили в 2022 "Щоб не було паніки!".
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05.05.2025 13:01 Відповісти
Тобто вся надія на дікстейт? Тільки вони вас вчасно повідомлять? Ну ок.
Тоді можете напряму, без їх посередництва, читати телєграмм руснявих Рибаря чи Сладкова, тому що інфу про просування пі'дорів вони беруть там...
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05.05.2025 13:18 Відповісти
У мене взагалі немає Телеграму.
Де ви дивитесь карти, які відображають ситуацію на фронті?
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05.05.2025 13:37 Відповісти
Паразіти. Всі нормальні панімають, що перемога от-от. Кава в Криму, тістечка в Курську, в Бєлгороді шаурма і десь на кордонах 91 року травневі шашлики. А ті зрадофіли з діпстейту жирні стрілочки малюють не в тому напрямку.
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05.05.2025 12:38 Відповісти
Що на це скаже сирок-поосирський? Де воно взагалі ховається? А чому мовчить безмозгла....
. Терміново повертайте Залужного!!!!!
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05.05.2025 11:46 Відповісти
А Залужний хоче повертатись? Його питали? Він хоча б півслова про це казав? Краще давайте про українську єдрьону бомбу мріяти і америкосів лайном поливати. Це ж півтора місяця було в супертренді. На цензорі патрійоти заброньовано-непридатних військ підтвердять.
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05.05.2025 12:43 Відповісти
Кількість експертів і контролерів ЗДАЛЕКУ на Цензорі все збільшується...
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05.05.2025 12:08 Відповісти
А не можна? Холопам не положено розмірковувати? За нас усьо порішає зєльоний лідор і експерт ********** бубочка-сонцесяйний?
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05.05.2025 12:47 Відповісти
З нашого боку також бувають просування. Останні рази 21 та 28 квітня.
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05.05.2025 12:12 Відповісти
Дякую. Дуже дякую.
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05.05.2025 12:48 Відповісти
Доведеться ввечері не один, а два потужних відосіка.
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05.05.2025 12:24 Відповісти
А не перевтомиться наш гундосий галактичний лідор? Аж цілих два потужно-незламних відосика?
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05.05.2025 12:50 Відповісти
На мотоциклах - перейшли річку Ворона? Може то були гидроцикли?
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05.05.2025 13:12 Відповісти
Може взагалі "фліпнули", як Миколо Гєрасімов? 🤔
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05.05.2025 13:29 Відповісти
 
 