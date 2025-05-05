Погана ситуація східніше Новодарівки. Ворог зміг перейти р. Ворона і закріпитися по трасі біля Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА

Наразі фіксується важка ситуація на ділянці від Новодарівки Запорізької області до Вільного Поля на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

Як зазначається, 3 травня противник відразу на трьох ділянках розпочав активні штурмові дії, а саме - на Вільне Поле, на Зелене Поле та південніше Новосілки, а також в напрямку Новополю.

"Сумарно кацап провів щонайменше 46 штурмових дій, силами 2 рот піхоти та за підтримки 75+ мотоциклів. Втрати ворога уточнюються, але відомо про щонайменше 90 дохлих п#дарів і ще 45 поранених.

Погана ситуація східніше Новодарівки, де ворог зумів досягнути тактичного успіху та зайняти чимало лісосмуг. Також, кацапам вдалося перейти р. Ворона і закріпитися по трасі біля Зеленого Поля", - наголошують осінтери.

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Раніше повідомлялося, що ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки.