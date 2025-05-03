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Ворог має просування на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники просунулися біля п'яти населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState

"Ворог просунувся біля Надіївки, Андріївки, Тарасівки, Богданівки та Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни окупували Надіївку в Покровському районі, - DeepState

Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState

Автор: 

Донецька область (8541) Покровський район (595) Тарасівка (2) Шевченко (25) Богданівка (1) Андріївка (15) Надіївка (13) DeepState (109)


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Що таке "просунулися"? Куди сунулися-вперед, вбік, назад? Захопили? Окупували? Якийсь невдалий вислів!
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03.05.2025 11:40 Відповісти
Погано але не смертельно. Питання в ціні просування для свсинособак.
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03.05.2025 11:40 Відповісти
Нажаль не дуже дорого, бо завдячуючи борцям з буцифікацією і воєнкомами, захищатися нема кому.
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03.05.2025 12:23 Відповісти
І. Якубець запитує - при теперішньому ведені війни - коли над кожним солдатом висить дрон - куди можна відступити на 50 - 100 - 200 м - вийти з окопу - сховку - бліндажу - віддати укріплені заміновані позиції ворогу - а самим відійти - де ти в ворога як на долоні
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03.05.2025 11:44 Відповісти
Навіть дерево з підрубаним корінням поступово всихає. А за сильного вітру взагалі впаде. Так і відступатимемо, поки пам'ятну дошку М.А. Булгакову не повернемо на місце.
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03.05.2025 12:32 Відповісти
 
 