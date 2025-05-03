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Ворог має просування на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники просунулися біля п'яти населених пунктів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState
"Ворог просунувся біля Надіївки, Андріївки, Тарасівки, Богданівки та Шевченка", - йдеться в повідомленні.
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Артём Назаренко #597587
показати весь коментар03.05.2025 11:40 Відповісти Мені подобається 2
Ватник Дзедываевалов
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Eugen Sсhorf
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Валентин Коваль #587289
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Pamanash Ogly #601674
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