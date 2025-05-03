Ворог має просування на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники просунулися біля п'яти населених пунктів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState

"Ворог просунувся біля Надіївки, Андріївки, Тарасівки, Богданівки та Шевченка", - йдеться в повідомленні.

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