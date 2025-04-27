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Росіяни окупували Надіївку в Покровському районі, - DeepState

Росіяни окупували Надіївку

Рашисти окупували населений пункт Надіївка в Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Надіївку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворюють окупований Крим на зону суцільного стеження, - ЦНС

Автор: 

окупація (6708) Донецька область (8495) Покровський район (575) Надіївка (12) війна в Україні (3988)


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1 травня скоро, бухло, шашлик на дворі смажити. Так зебіли?
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27.04.2025 20:40 Відповісти
Допоки будуть такі новини, путін ні на який мир не піде. Хоч би Віткофф йому всю дупу зализав.
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27.04.2025 20:47 Відповісти
Щось не зрозуміло, на іншому сайті пишуть- .......заявив про "особливо хороші" результати Сил оборони на Покровському напрямку
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27.04.2025 21:43 Відповісти
 
 