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Росіяни окупували Надіївку в Покровському районі, - DeepState
Рашисти окупували населений пункт Надіївка в Донецькій області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Надіївку", - йдеться в повідомленні.
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Фридрих Кан
показати весь коментар27.04.2025 20:40 Відповісти Мені подобається 7
Андрій Лавриненко
показати весь коментар27.04.2025 20:47 Відповісти Мені подобається 2
Trofim
показати весь коментар27.04.2025 21:43 Відповісти Мені подобається 0
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