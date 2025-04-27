Россияне оккупировали Надиевку в Покровском районе, - DeepState
Рашисты оккупировали населенный пункт Надиевка в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Надиевку", - говорится в сообщении.
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Фридрих Кан
показать весь комментарий27.04.2025 20:40 Ответить Мне нравится 8
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