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Россияне оккупировали Надиевку в Покровском районе, - DeepState

Россияне оккупировали Надеевку

Рашисты оккупировали населенный пункт Надиевка в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Надиевку", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне превращают оккупированный Крым в зону сплошной слежки, - ЦНС

Автор: 

оккупация (10157) Донецкая область (9684) Покровский район (567) Надеевка (12) война в Украине (3953)


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1 травня скоро, бухло, шашлик на дворі смажити. Так зебіли?
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27.04.2025 20:40 Ответить
Допоки будуть такі новини, путін ні на який мир не піде. Хоч би Віткофф йому всю дупу зализав.
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27.04.2025 20:47 Ответить
Щось не зрозуміло, на іншому сайті пишуть- .......заявив про "особливо хороші" результати Сил оборони на Покровському напрямку
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27.04.2025 21:43 Ответить
 
 