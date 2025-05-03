Враг имеет продвижение около пяти сел Донетчины, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвинулись возле пяти населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState

"Враг продвинулся возле Надиевки, Андреевки, Тарасовки, Богдановки и Шевченко", - говорится в сообщении.

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