Враг имеет продвижение около пяти сел Донетчины, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики продвинулись возле пяти населенных пунктов Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState
"Враг продвинулся возле Надиевки, Андреевки, Тарасовки, Богдановки и Шевченко", - говорится в сообщении.
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Артём Назаренко #597587
показать весь комментарий03.05.2025 11:40 Ответить Мне нравится 2
Ватник Дзедываевалов
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Eugen Sсhorf
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Валентин Коваль #587289
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Eugen Sсhorf
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Pamanash Ogly #601674
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