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Враг имеет продвижение около пяти сел Донетчины, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвинулись возле пяти населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState

"Враг продвинулся возле Надиевки, Андреевки, Тарасовки, Богдановки и Шевченко", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне оккупировали Надиевку в Покровском районе, - DeepState

Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState

Автор: 

Донецкая область (9729) Покровский район (587) Тарасовка (2) Шевченко (25) Богдановка (1) Андреевка (16) Надеевка (13) DeepState (109)


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Що таке "просунулися"? Куди сунулися-вперед, вбік, назад? Захопили? Окупували? Якийсь невдалий вислів!
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03.05.2025 11:40 Ответить
Погано але не смертельно. Питання в ціні просування для свсинособак.
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03.05.2025 11:40 Ответить
Нажаль не дуже дорого, бо завдячуючи борцям з буцифікацією і воєнкомами, захищатися нема кому.
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03.05.2025 12:23 Ответить
І. Якубець запитує - при теперішньому ведені війни - коли над кожним солдатом висить дрон - куди можна відступити на 50 - 100 - 200 м - вийти з окопу - сховку - бліндажу - віддати укріплені заміновані позиції ворогу - а самим відійти - де ти в ворога як на долоні
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03.05.2025 11:44 Ответить
По "сірому" і туману, коли денні і нічні камери не бачать.
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03.05.2025 12:40 Ответить
Навіть дерево з підрубаним корінням поступово всихає. А за сильного вітру взагалі впаде. Так і відступатимемо, поки пам'ятну дошку М.А. Булгакову не повернемо на місце.
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03.05.2025 12:32 Ответить
 
 