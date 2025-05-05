Плохая ситуация восточнее Новодаровки. Враг смог перейти р. Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА
Сейчас фиксируется тяжелая ситуация на участке от Новодаровки Запорожской области до Вольного Поля в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.
Как отмечается, 3 мая противник сразу на трех участках начал активные штурмовые действия, а именно - на Вольное Поле, на Зеленое Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.
"Суммарно кацап провел не менее 46 штурмовых действий, силами 2 рот пехоты и при поддержке 75+ мотоциклов. Потери врага уточняются, но известно о по меньшей мере 90 дохлых пидаров и еще 45 раненых.
Плохая ситуация восточнее Новодаровки, где враг сумел достичь тактического успеха и занять немало лесополос. Также, кацапам удалось перейти р. Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля", - отмечают осинтеры.
Ранее сообщалось, что враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки.
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Ааааа, - кацапи перейшли річку ворона. Ну перейшли. І ті кому треба про це знають і роблять все можливе - чим оці істерики їм допоможуть?
І тих же жителів Сум також цікавить на якій відстані від міста "сірі зони", про які влада і Сирок ні гу-гу.
Легко казати какая_разніца де лінія фронту, коли живеш за 500-1000 км від неї.
Ось перший ліпший приклад
У примусовий спосіб: у деяких селах Дніпропетровської області оголосили евакуацію населення
Ви ж заявили що ніхто нічого не каже про наближення фронту і тільки на уй'обків з дікстейта надія. Виявляється кажуть?
А нормальні он з Тернополя ще в 2022 здрисли, та пишуть тут саркастичні каменти, як оте чмо внизу...
. Терміново повертайте Залужного!!!!!