РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11020 посетителей онлайн
Новости Фото
4 081 24

Плохая ситуация восточнее Новодаровки. Враг смог перейти р. Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА

Сейчас фиксируется тяжелая ситуация на участке от Новодаровки Запорожской области до Вольного Поля в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.

Как отмечается, 3 мая противник сразу на трех участках начал активные штурмовые действия, а именно - на Вольное Поле, на Зеленое Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.

"Суммарно кацап провел не менее 46 штурмовых действий, силами 2 рот пехоты и при поддержке 75+ мотоциклов. Потери врага уточняются, но известно о по меньшей мере 90 дохлых пидаров и еще 45 раненых.

Плохая ситуация восточнее Новодаровки, где враг сумел достичь тактического успеха и занять немало лесополос. Также, кацапам удалось перейти р. Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля", - отмечают осинтеры.

наступление у Новодаровки

Также читайте: Враг имеет продвижение возле пяти сел Донетчины, - DeepState. КАРТЫ

Ранее сообщалось, что враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки.

Автор: 

Запорожская область (3117) Донецкая область (9746) Волновахский район (227) Пологовский район (45) Зеленое Поле (1) Вольное (1) Новодаровка (10) DeepState (112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Лісосмуги не були заміновані?
показать весь комментарий
05.05.2025 11:12
+9
Макрон із шольцем роблять тисячі бракованих мін на заводах в Україні. 😏
показать весь комментарий
05.05.2025 11:31
+7
що там зелений перемирщик?
показать весь комментарий
05.05.2025 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відпустки через кацапню повідміняли.
показать весь комментарий
05.05.2025 11:11 Ответить
Лісосмуги не були заміновані?
показать весь комментарий
05.05.2025 11:12 Ответить
По лісосмугах сунуться - немає мін щоб замінувати
показать весь комментарий
05.05.2025 11:14 Ответить
Погодьтесь, гріх було не напасти на рожевих поні. А вже коли після 2019 року прямо з хлібом-сіллю стояли, то тільки пацифіст би не напав.
показать весь комментарий
05.05.2025 12:31 Ответить
що там зелений перемирщик?
показать весь комментарий
05.05.2025 11:17 Ответить
он вам ничево не должин
показать весь комментарий
05.05.2025 11:20 Ответить
Від Авдіївки до Покровського долізли по лісосмугах і жд дорозі - там не було ніяких фортифікацій
показать весь комментарий
05.05.2025 11:18 Ответить
А партнёры Макроны, Шольцы и т д. мин не могут дать???
показать весь комментарий
05.05.2025 11:21 Ответить
Макрон із шольцем роблять тисячі бракованих мін на заводах в Україні. 😏
показать весь комментарий
05.05.2025 11:31 Ответить
Макрони і Шольци примусили знищити навіть те, що в України вже було.
показать весь комментарий
05.05.2025 12:00 Ответить
Угу ...
показать весь комментарий
05.05.2025 12:06 Ответить
Як цей вонючий дікстейт заманав... 200 кацапів а стрілок понамальовували як на танковий корпус....
показать весь комментарий
05.05.2025 11:40 Ответить
Прикол в тому, що отакі мали групи по 100- 200 кацапів, постійно просуваються і захїоплюють все нові і нові території і селища з містами. І навіть такі малі групи не можемо зупинити...
показать весь комментарий
05.05.2025 11:43 Ответить
Просуваються. Але оце йо'бане ниття в газетах не допомагає. Який сенс цього висєра?
Ааааа, - кацапи перейшли річку ворона. Ну перейшли. І ті кому треба про це знають і роблять все можливе - чим оці істерики їм допоможуть?
показать весь комментарий
05.05.2025 11:50 Ответить
Ні Зєлємой, ні Сирький, ні їхній Марафон про це розкажуть. А людям, які живуть недалеко від лінії фронту і не чекають кацапів, важливо де проходить фронт.
І тих же жителів Сум також цікавить на якій відстані від міста "сірі зони", про які влада і Сирок ні гу-гу.
Легко казати какая_разніца де лінія фронту, коли живеш за 500-1000 км від неї.
показать весь комментарий
05.05.2025 12:05 Ответить
Ви вже остаточно ікнулись з тим марафоном. Про що там ви не розкажуть?
Ось перший ліпший приклад

У примусовий спосіб: у деяких селах Дніпропетровської області оголосили евакуацію населення
показать весь комментарий
05.05.2025 12:24 Ответить
Що на це скаже сирок-поосирський? Де воно взагалі ховається? А чому мовчить безмозгла....
. Терміново повертайте Залужного!!!!!
показать весь комментарий
05.05.2025 11:46 Ответить
Кількість експертів і контролерів ЗДАЛЕКУ на Цензорі все збільшується...
показать весь комментарий
05.05.2025 12:08 Ответить
З нашого боку також бувають просування. Останні рази 21 та 28 квітня.
показать весь комментарий
05.05.2025 12:12 Ответить
Доведеться ввечері не один, а два потужних відосіка.
показать весь комментарий
05.05.2025 12:24 Ответить
 
 