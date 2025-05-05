Плохая ситуация восточнее Новодаровки. Враг смог перейти р. Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля, - DeepState. КАРТА

Сейчас фиксируется тяжелая ситуация на участке от Новодаровки Запорожской области до Вольного Поля в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков проекта DeepState.

Как отмечается, 3 мая противник сразу на трех участках начал активные штурмовые действия, а именно - на Вольное Поле, на Зеленое Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.

"Суммарно кацап провел не менее 46 штурмовых действий, силами 2 рот пехоты и при поддержке 75+ мотоциклов. Потери врага уточняются, но известно о по меньшей мере 90 дохлых пидаров и еще 45 раненых.

Плохая ситуация восточнее Новодаровки, где враг сумел достичь тактического успеха и занять немало лесополос. Также, кацапам удалось перейти р. Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля", - отмечают осинтеры.

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Ранее сообщалось, что враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки.