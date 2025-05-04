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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки, - DeepState

Войска РФ оккупировали Зеленое Поле в Донецкой области и продвинулись возле двух населенных пунктов в Лиманской громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленое Поле (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), а также продвинулся возле Нового (поселок в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и Новомихайловки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг имеет продвижение возле пяти сел Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Зеленое поле карта
Зеленое поле

Новое карта
Новэ

Новомихайловка карта
Новомихайловка

Автор: 

Донецкая область (9734) Краматорский район (255) Зеленое Поле (2) Новомихайловка (2) Новое (7) DeepState (111)


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Топ комментарии
+16
Зате хвацько рапортуємо, скіко було знищено мотоциклів.
Втішає!
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04.05.2025 12:19
+11
Зі зміною вищого військового керівництва ситуація на фронті тільки погіршилася і в цьому вина "найвеличнішого".
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04.05.2025 12:13
+6
Зате в зебіла рейтинг висоуий
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04.05.2025 12:54
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Зі зміною вищого військового керівництва ситуація на фронті тільки погіршилася і в цьому вина "найвеличнішого".
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04.05.2025 12:13 Ответить
Вона була не в найкращому стані ще й до зміни того керівництва.
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04.05.2025 13:28 Ответить
Зате хвацько рапортуємо, скіко було знищено мотоциклів.
Втішає!
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04.05.2025 12:19 Ответить
Схоже ***** знайшов протидію українській обороні(
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04.05.2025 12:39 Ответить
і яку саме?
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04.05.2025 12:58 Ответить
Вікову.
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04.05.2025 13:09 Ответить
Ворог окупував, ворог просунувся... і так кожного дня. Хіба не пора головнокомандувачу і Верховному головнокомандувачу йти геть? Можливо, навіть не можливо, а точно, інші генерали і військові, українці, зможуть зупинити ворога, чи наріду 73% таке до душі?
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04.05.2025 12:36 Ответить
А тобі пора йти на фронт. І тоді ворог більше нічого не зможе окупувати.
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04.05.2025 13:04 Ответить
"зелений підрозділ рашистської 3,14дерації в Україні" на протязі всіз років перебування при владі в Україні, докладається із всіх сил до запланованої окупації України куйлом...
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04.05.2025 12:43 Ответить
Зате в зебіла рейтинг висоуий
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04.05.2025 12:54 Ответить
До речі, всі ж помітили що зелена погань зробила все щоб українці не відзначали день прапора, день вишиванки, не перевдягались в урочисте вбрання, навіть на день незалежності прапори в містах не вивішували. Відмінили вітання збройних сил - слава Україні - Героям слава, тепер знову звучить як в кацапів здравія бажаю.
Ну і найпрекрасніший зебіл у підручниках історії
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04.05.2025 12:57 Ответить
Хто тобі забороняє відзначати?
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04.05.2025 13:06 Ответить
Зебіли
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04.05.2025 13:09 Ответить
Вся ветка забита лаптетролями. Они что то старательно доказывают друг другу. Создают видимость активной деятельности для куратора. Рашка - страна невыученных уроков
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04.05.2025 13:22 Ответить
Зате Курськ і Бєлгород наш! Ну хоча б на півшишички....
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04.05.2025 13:26 Ответить
Сумно і напевне так швидко якихось змін не буде.
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04.05.2025 13:27 Ответить
Це все ще пожинаємо наслідки великоднього перемир'я
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04.05.2025 13:30 Ответить
 
 