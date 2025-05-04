Враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Нового и Новомихайловки, - DeepState
Войска РФ оккупировали Зеленое Поле в Донецкой области и продвинулись возле двух населенных пунктов в Лиманской громаде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленое Поле (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), а также продвинулся возле Нового (поселок в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и Новомихайловки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области)", - говорится в сообщении.
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