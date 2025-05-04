Ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували Зелене Поле на Донеччині та просунулися біля двох населених пунктів у Лиманській громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Зелене Поле (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), а також просунувся біля Нового (селище у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Новомихайлівки ( село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування біля п’яти сіл Донеччини, - DeepState. МАПИ



Зелене поле



Нове



Новомихайлівка