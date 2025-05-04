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Ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ окупували Зелене Поле на Донеччині та просунулися біля двох населених пунктів у Лиманській громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Зелене Поле (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), а також просунувся біля Нового (селище у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Новомихайлівки ( село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Алекс Скела
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+6 Володимир Омельянов
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+3 Ksenia VB
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