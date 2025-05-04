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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог окупував Зелене Поле та просунувся біля Нового і Новомихайлівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували Зелене Поле на Донеччині та просунулися біля двох населених пунктів у Лиманській громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Зелене Поле (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), а також просунувся біля Нового (селище  у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Новомихайлівки ( село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування біля п’яти сіл Донеччини, - DeepState. МАПИ

Зелене поле карта
Зелене поле

Нове карта
Нове

Новомихайлівка карта
Новомихайлівка

Автор: 

Донецька область (8546) Краматорський район (261) Зелене Поле (1) Новомихайлівка (1) Нове (6) DeepState (111)


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Топ коментарі
+11
Зате хвацько рапортуємо, скіко було знищено мотоциклів.
Втішає!
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04.05.2025 12:19
+6
Зі зміною вищого військового керівництва ситуація на фронті тільки погіршилася і в цьому вина "найвеличнішого".
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04.05.2025 12:13
+3
Зате в зебіла рейтинг висоуий
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04.05.2025 12:54
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Зі зміною вищого військового керівництва ситуація на фронті тільки погіршилася і в цьому вина "найвеличнішого".
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04.05.2025 12:13 Відповісти
Вона була не в найкращому стані ще й до зміни того керівництва.
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04.05.2025 13:28 Відповісти
Зате хвацько рапортуємо, скіко було знищено мотоциклів.
Втішає!
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04.05.2025 12:19 Відповісти
Схоже ***** знайшов протидію українській обороні(
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04.05.2025 12:39 Відповісти
і яку саме?
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04.05.2025 12:58 Відповісти
Вікову.
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04.05.2025 13:09 Відповісти
Ворог окупував, ворог просунувся... і так кожного дня. Хіба не пора головнокомандувачу і Верховному головнокомандувачу йти геть? Можливо, навіть не можливо, а точно, інші генерали і військові, українці, зможуть зупинити ворога, чи наріду 73% таке до душі?
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04.05.2025 12:36 Відповісти
А тобі пора йти на фронт. І тоді ворог більше нічого не зможе окупувати.
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04.05.2025 13:04 Відповісти
"зелений підрозділ рашистської 3,14дерації в Україні" на протязі всіз років перебування при владі в Україні, докладається із всіх сил до запланованої окупації України куйлом...
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04.05.2025 12:43 Відповісти
Зате в зебіла рейтинг висоуий
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04.05.2025 12:54 Відповісти
До речі, всі ж помітили що зелена погань зробила все щоб українці не відзначали день прапора, день вишиванки, не перевдягались в урочисте вбрання, навіть на день незалежності прапори в містах не вивішували. Відмінили вітання збройних сил - слава Україні - Героям слава, тепер знову звучить як в кацапів здравія бажаю.
Ну і найпрекрасніший зебіл у підручниках історії
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04.05.2025 12:57 Відповісти
Хто тобі забороняє відзначати?
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04.05.2025 13:06 Відповісти
Зебіли
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04.05.2025 13:09 Відповісти
Вся ветка забита лаптетролями. Они что то старательно доказывают друг другу. Создают видимость активной деятельности для куратора. Рашка - страна невыученных уроков
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04.05.2025 13:22 Відповісти
Зате Курськ і Бєлгород наш! Ну хоча б на півшишички....
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04.05.2025 13:26 Відповісти
Сумно і напевне так швидко якихось змін не буде.
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04.05.2025 13:27 Відповісти
Це все ще пожинаємо наслідки великоднього перемир'я
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04.05.2025 13:30 Відповісти
 
 