Рашисти атакували бронетехнікою Часів Яр. Усю техніку з особовим складом знищено, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 13 травня 2025 року, на Харківському напрямку противник атакував позиції наших військ у Вовчанську, успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася покращити тактичне положення біля Піщаного та Богуславки.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Зелена Долина, Ольгівка, Рідкодуб, Липове, Колодязі та у Серебрянському лісництві. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

На Сіверському напрямку ворог вів наступ в районі Григорівки, успіху не мав.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Білої Гори, Диліївки, Зорі, Яблунівки, Гнатівки, Нової Полтавки, Малинівки та у Торецьку. Атаки відбито. У Часовому Ярі ворог атакував із застосуванням бронетехніки. Злагодженими діями українських воїнів знищено усю техніку з особовим складом.

"На Покровському напрямку ворог штурмував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Звірового, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Новомиколаївки, Богданівки, Новоторецького, Лисівки, Новосергіївки, Троїцького та Андріївки. Штурмові дії успішно нівельовано", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря, Одрадного, Веселого та Комара. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" інформували, що знищено мототехніку ворога поблизу Васюківки та Новоолександрівки.