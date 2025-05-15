Ворог безуспішно атакував українські позиції у Серебрянському лісництві, намагався витіснити захисників у районі Багатиря, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби російські загарбники атакували позиції Сил оборони на Купʼянському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Ворог намагався проводити штурмові дії на Харківському напрямку у Вовчанську. Без успіхів. На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Богуславки та Загризового.

На Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Новосергіївка, Греківка, Ольгівка, Колодязі та Зелена Долина. Наші захисники всі ворожі атаки відбили. Марними виявилися і ворожі спроби атакувати українські позиції у Серебрянському лісництві.

Наступальні дії противника нівельовано поблизу Григорівки та Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували наші позиції в районі Маркового, Білої Гори, Дружби, Кримського, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Малинівки, Шевченка та в Часовому Яру. Без успіхів. Також Сили оборони відбили атаки за участю мототехніки біля Диліївки, Зорі та у Торецьку. Знищено щонайменше вісім мотоциклів з особливим складом.

На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Звірового, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Новомиколаївки, Муравки, Лисівки, Троїцького та Андріївки. Втрат українських позицій не допущено.

На Новопавлівському напрямку противник намагався витіснити наших захисників у районі Багатиря. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Втрати ворога за добу

На східному напрямку втрати російської армії за добу становлять:

особового складу – 941;

танків – 8;

гелікоптерів – 1;

бойових бронемашин – 9;

гармат і мінометів – 31;

реактивних систем залпового вогню – 2;

засоби ППО – 1;

засоби РЕБ – 8;

автомобільної техніки – 109;

спеціальної техніки – 55;

пунктів управління БпЛА – 17;

укриттів – 152;

складів боєприпасів – 5;

