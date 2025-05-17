Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения на Покровском направлении, сдерживают натиск на Новопавловском, - ОСГВ "Хортиця"
Россияне продолжают атаковать позиции украинских защитников на Харьковском, Купянском, Лиманском, Сиверском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Силы обороны дают отпор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".
За минувшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции подразделений Сил обороны в Волчанске. Успехов не имел.
На Купянском направлении враг провел разведку боем в направлении Строевки. Осуществил безуспешные штурмовые действия около Каменки и Колесниковки. В направлении Новоосиново наши защитники уничтожили два мотоцикла.
На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Ольговка, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи и в Серебрянском лесничестве. Штурмовые действия врага отбиты.
На Сиверском направлении противник вел наступление в районах Григорьевки и Верхнекаменского. Успеха не имел, понес потери, отошел.
На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Петровки, Крымского, Зари, Яблоновки, Гнатовки, Старой Николаевки, Шевченко Первого, Новой Полтавки, в Часовом Яре и Торецке. Все вражеские атаки отбиты.
На Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Удачного, Новоалександровки, Ореховки, Алексеевки, Новосергиевки, Лисовки, Троицкого, Богдановки и Андреевки. Ухудшение тактического положения не допущено.
На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Веселого. В направлении Багатыря отбита атака и уничтожено два мотоцикла с личным составом. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
