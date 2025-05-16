РУС
Уничтожен вражеский ЗРК "БУК-М1" стоимостью около 10 млн дол., - ОСГВ "Хортица". ВИДЕО

На одном из ключевых направлений Силы обороны Украины уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "БУК-М1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Отмечается, что благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому зенитному ракетному комплексу "БУК-М1" с боекомплектом во время перемещения.

Этот "фейерверк" от детонации БК - следствие точного попадания в современный ЗРК российской армии.

Читайте: Вражеский ЗРК "Бук-М3" уничтожен в 60 км от линии соприкосновения, - Генштаб

Видео: отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес"

"Каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии - это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени. В видео - хорошо детонирует боекомплект российской ПВО", - говорится в сообщении.

Также читайте: Уничтожена бронетехника и мотоциклы врага на двух направлениях. Войска РФ пытались прорвать нашу оборону возле Константинополя и Багатира, - ОСУВ "Хортица"

Справочно: ЗРК "БУК-М1" - российский самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для борьбы с маневренными аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Это одно из ключевых средств ПВО противника. Ориентировочная стоимость такого ЗРК около 10 млн долларов.

ОСГВ Хортица (510) Бук (661)
оце видно, що вражено.
16.05.2025 21:33 Ответить
Це встановлює стандарт для відео, що починаються зі слів «Знищено...»
16.05.2025 21:53 Ответить
Ліс Чорний - діла Світлі!!!
Мєхвод - усьо)
16.05.2025 21:59 Ответить
Заліз, пошукав, видає отаке: около 200 9К37М1(Бук-М1-2), около 90 9К317(Бук-М2) и около 60 9К317М(Бук-М3) по состоянию на 2024 год... ЗСУ- красави.
16.05.2025 22:33 Ответить
А у нас війна йде не за незалежність , а за бакси?
17.05.2025 00:04 Ответить
 
 