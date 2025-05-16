Уничтожен вражеский ЗРК "БУК-М1" стоимостью около 10 млн дол., - ОСГВ "Хортица". ВИДЕО
На одном из ключевых направлений Силы обороны Украины уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "БУК-М1".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Отмечается, что благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому зенитному ракетному комплексу "БУК-М1" с боекомплектом во время перемещения.
Этот "фейерверк" от детонации БК - следствие точного попадания в современный ЗРК российской армии.
Видео: отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес"
"Каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии - это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени. В видео - хорошо детонирует боекомплект российской ПВО", - говорится в сообщении.
Справочно: ЗРК "БУК-М1" - российский самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для борьбы с маневренными аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Это одно из ключевых средств ПВО противника. Ориентировочная стоимость такого ЗРК около 10 млн долларов.
Мєхвод - усьо)