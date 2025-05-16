Знищено ворожий ЗРК "БУК-М1" вартістю близько 10 млн дол., - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО
На одному із ключових напрямків Сили оборони України знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "БУК-М1".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та скоригувати удар по російському зенітному ракетному комплексу "БУК-М1" з боєкомплектом під час переміщення.
Цей "феєрверк" від детонації БК – наслідок точного влучання в сучасний ЗРК російської армії.
Відео: окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс"
"Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу. У відео — гарно детонує боєкомплект російської ППО", - ідеться в повідомленні.
Довідково: ЗРК "БУК-М1" — російський самохідний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Це один із ключових засобів ППО противника. Орієнтовна вартість такого ЗРК близько 10 млн доларів.
Мєхвод - усьо)