Вражеский ЗРК "Бук-М3" уничтожен в 60 км от линии столкновения, - Генштаб

В ночь на 21 октября 2024 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, комплекс находился в приблизительно 60 километрах от линии боевого соприкосновения.

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"В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов США", - отмечают в Генштабе.