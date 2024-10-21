Вражеский ЗРК "Бук-М3" уничтожен в 60 км от линии столкновения, - Генштаб
В ночь на 21 октября 2024 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, комплекс находился в приблизительно 60 километрах от линии боевого соприкосновения.
"В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов США", - отмечают в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хайль суки вмирають!