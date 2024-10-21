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Вражеский ЗРК "Бук-М3" уничтожен в 60 км от линии столкновения, - Генштаб

Знищено ЗРК БУК

В ночь на 21 октября 2024 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, комплекс находился в приблизительно 60 километрах от линии боевого соприкосновения.

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"В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов США", - отмечают в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19674) Генштаб ВС (6475) уничтожение (7249) Бук (658)


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Добра новина
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21.10.2024 13:41 Ответить
Такі буки треба нищити десяток на день а не один раз на рік
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21.10.2024 13:42 Ответить
приєднуйтесь до команди...
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21.10.2024 14:18 Ответить
Интересно сколько у них осталось ПеВеО ?!!
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21.10.2024 14:43 Ответить
Нехайм буків зменшується!
Хайль суки вмирають!
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21.10.2024 16:34 Ответить
 
 