Сили оборони не допустили погіршення тактичного положення на Покровсьому напрямку, стримують натиск на Новопавлівському, - ОСУВ "Хортиця"
Росіяни продовжують атакувати позиції українських захисників на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони дають відсіч.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник атакував позиції підрозділів Сил Оборони у Вовчанську. Успіхів не мав.
На Куп’янському напрямку ворог провів розвідку боєм у напрямку Строївки. Здійснив безуспішні штурмові дії біля Кам’янки та Колісниківки. У напрямку Новоосинового наші оборонці знищили два мотоцикли.
На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Ольгівка, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у Серебрянському лісництві. Штурмові дії ворога відбито.
На Сіверському напрямку противник вів наступ у районах Григорівки та Верхньокамʼянського. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.
На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії неподалік Білої Гори, Диліївки, Петрівки, Кримського, Зорі, Яблунівки, Гнатівки, Старої Миколаївки, Шевченка Першого, Нової Полтавки, в Часовому Яру та Торецьку. Всі ворожі атаки відбито.
На Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Удачного, Новоолександрівки, Горіхівки, Олексіївки, Новосергіївки, Лисівки, Троїцького, Богданівки та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено.
На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Веселого. У напрямку Багатиря відбито атаку та знищено два мотоцикли з особовим складом. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.
