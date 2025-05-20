Ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Костянтинополя та Багатиря, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 19 травня 2025 року, війська РФ безуспішно намагалися просунутися на Харківському напрямку у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм поблизу Кутьківки.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Карпівка, Торське та Ямполівка. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

Наступальні дії противника відбито поблизу Григорівки та Верхньокамʼянського на Сіверському напрямку.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Білої Гори, Диліївки, Романівки, Петрівки, у Часовому Яру та Торецьку. Без успіхів. Також Сили оборони відбили атаки біля Зорі, Шевченка Першого, Старої Миколаївки, Попового Яру та Полтавки.

"На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в напрямках Єлизаветівки, Миролюбівки, Малинівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Новоторецького, Лисівки, Новопавлівки, Андріївки, Троїцького та Новосергіївки. Штурмові дії ворога відбито", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Багатиря. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" інформували, що Сили оборони не допустили погіршення тактичного положення на Покровсьому напрямку. Окрім того, зазначалося, що ворог намагався витіснити наших захисників у районі Багатиря.