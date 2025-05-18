Знищено бронемашину та щонайменше 20 окупантів у Часовому Яру. Уражено 3 автомобілі і 17 мотоциклів у Гродівці, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 17 травня 2025 року, війська РФ безуспішно намагалися просунутися на Харківському напрямку у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Богуславки та Загризового. Нівельовано спробу перетнути державний кордон України в напрямку Строївки.

На Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Новосергіївка, Ольгівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Карпівка та Ямполівка. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

За даними ОСУВ "Хортиця", наступальні дії противника відбито поблизу Григорівки та Верхньокамʼянського на Сіверському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно атакував українські позиції у Серебрянському лісництві, намагався витіснити захисників у районі Багатиря, - ОСУВ "Хортиця"

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Ступочок, Білої Гори, Диліївки, Дачного, у Торецьку. Без успіхів. Також Сили оборони відбили атаки біля Зорі, Шевченка Першого, Нової Полтавки та Олександрополя. У Часовому Яру знищено бронемашину, три квадроцикли та щонайменше два десятки окупантів.

"На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Новоолександрівки, Котлярівки, Андріївки, Троїцького та Новосергіївки. Для штурмових дій противник активно застосовує мототехніку. Так, у районі Гродівки відбито атаку та знищено три автомобілі й сімнадцять мотоциклів, ще сім мотоциклів ворог покинув. Неподалік Новоторецького також знищено чотири мотоцикли при відбитті ворожого штурму", - йдеться у повідомленні.

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Багатиря. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" інформували, що Сили оборони не допустили погіршення тактичного положення на Покровсьому напрямку, стримують натиск на Новопавлівському.