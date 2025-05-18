Уничтожена бронемашина и не менее 20 оккупантов в Часовом Яре. Поражены 3 автомобиля и 17 мотоциклов в Гродовке, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 17 мая 2025 года, войска РФ безуспешно пытались продвинуться на Харьковском направлении в Волчанске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Богуславки и Загрызово. Нивелирована попытка пересечь государственную границу Украины в направлении Строевки.

На Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Новосергиевка, Ольговка, Редкодуб, Зеленая Долина, Карповка и Ямполовка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

По данным ОСГВ "Хортиця", наступательные действия противника отражены вблизи Григорьевки и Верхнекаменского на Сиверском направлении.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Ступочек, Белой Горы, Дилиевки, Дачного, в Торецке. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки возле Зари, Шевченко Первого, Новой Полтавки и Александрополя. В Часовом Яре уничтожены бронемашина, три квадроцикла и по меньшей мере два десятка оккупантов.

"На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Проминя, Новоукраинки, Новоалександровки, Котляровки, Андреевки, Троицкого и Новосергиевки. Для штурмовых действий противник активно применяет мототехнику. Так, в районе Гродовки отбита атака и уничтожены три автомобиля и семнадцать мотоциклов, еще семь мотоциклов враг бросил. Неподалеку Новоторецкого также уничтожено четыре мотоцикла при отражении вражеского штурма", - говорится в сообщении.

Также ОСГВ "Хортиця" информирует, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Багатыря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Ранее в ОСГВ "Хортиця" информировали, что Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения на Покровском направлении, сдерживают натиск на Новопавловском.