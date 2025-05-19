УКР
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
Біля Покровська йдуть важкі бої, проте оточення міста зараз нереальне, - ОСУВ "Хортиця"

Ворог намагається вийти на трасу Костянтинівка-Покровськ

Російські війська намагаються прорватися на південь від Покровська та за трасу Покровськ-Костянтинівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив ОСУВ  "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Якщо ми говоримо про саме місто Покровськ, то оточення зараз виглядає нереальним. Але, якщо ми говоримо про спробу росіян прорватися на південь від міста, там де вони підсилюють фактично Новопавлівський напрямок й також спробу прорватися за трасу Покровськ-Костянтинівка, це сильно на схід від міста, то там йдуть достатньо важкі бої", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що це не про оточення Покровська, але це про території, які входять до Покровського напрямку й на яких зараз не просто.

так і ракет було на 2-3 пуски ..і кримської кави вже напились

"то оточення ЗАРАЗ виглядає нереальним." ..

зельоного кіздежа наїлися досхочу
19.05.2025 14:09 Відповісти
оточення зараз виглядає нереальним Джерело: https://censor.net/ua/n3553037гарне формулювання - потрібно брати на озброєння.
Споживча інфляція в Україні виглядає нереальною? норм?
19.05.2025 14:10 Відповісти
Значить реально
19.05.2025 14:23 Відповісти
а завтра?
19.05.2025 14:24 Відповісти
Саме зараз оточення виглядає не те, що реальним, а невідворотним. Позаяк, за весь час війни, якщо росіянам вдавалось сформувати "клішні" охоплення навколо міста - це неминуче призводило до оточення т захоплення міста (Бахмут, Курахове, Авдіївка, Вугледар, Соледар тощо). А ці "клішні" майже сформовані. І якщо на заході від міста просування ворога сповільнене, то на сході воно динамічне і загрожує, як оточенням Мирнограду та Покровська, так і проривом в бік Добропілля та Родинського.
В окремих випадках (Мар'їнка, Торецьк, Часів Яр) штурми були лобові та тривалі.
19.05.2025 15:21 Відповісти
..і спочатку було "зелене слово" -"Якщо ми говоримо про оточення ,то зараз це виглядає нереальним" , а після "зеленого слова" ,реальна окупація більше 20% української території...
19.05.2025 15:51 Відповісти
 
 