Біля Покровська йдуть важкі бої, проте оточення міста зараз нереальне, - ОСУВ "Хортиця"
Російські війська намагаються прорватися на південь від Покровська та за трасу Покровськ-Костянтинівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Якщо ми говоримо про саме місто Покровськ, то оточення зараз виглядає нереальним. Але, якщо ми говоримо про спробу росіян прорватися на південь від міста, там де вони підсилюють фактично Новопавлівський напрямок й також спробу прорватися за трасу Покровськ-Костянтинівка, це сильно на схід від міста, то там йдуть достатньо важкі бої", - сказав Трегубов.
Він зазначив, що це не про оточення Покровська, але це про території, які входять до Покровського напрямку й на яких зараз не просто.
"то оточення ЗАРАЗ виглядає нереальним." ..
зельоного кіздежа наїлися досхочу
Споживча інфляція в Україні виглядає нереальною? норм?
В окремих випадках (Мар'їнка, Торецьк, Часів Яр) штурми були лобові та тривалі.