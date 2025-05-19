РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Возле Покровска идут тяжелые бои, но окружение города сейчас выглядит нереальным, - ОСГВ "Хортиця"

Враг пытается выйти на трассу Константиновка-Покровск

Российские войска пытаются прорваться на юг от Покровска и за трассу Покровск-Константиновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

"Если мы говорим о самом городе Покровске, то окружение сейчас выглядит нереальным. Но, если мы говорим о попытке россиян прорваться на юг от города, там, где они усиливают, фактически, Новопавловское направление, а также попытку прорваться за трассу Покровск-Константиновка, это сильно на восток от города, то там идут достаточно тяжелые бои", - сказал Трегубов.

Он отметил, что это - не об окружении Покровска, но это о территориях, которые входят в Покровское направление, и на которых сейчас не просто.

Также читайте: Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения на Покровском направлении, сдерживают натиск на Новопавловском, - ОСГВ "Хортиця"

ОСГВ Хортица (510) Донецкая область (10583) боевые действия (4766) Покровск (756) Покровский район (921)
так і ракет було на 2-3 пуски ..і кримської кави вже напились

"то оточення ЗАРАЗ виглядає нереальним." ..

зельоного кіздежа наїлися досхочу
19.05.2025 14:09 Ответить
оточення зараз виглядає нереальним Джерело: https://censor.net/ua/n3553037гарне формулювання - потрібно брати на озброєння.
Споживча інфляція в Україні виглядає нереальною? норм?
19.05.2025 14:10 Ответить
Значить реально
19.05.2025 14:23 Ответить
а завтра?
19.05.2025 14:24 Ответить
Саме зараз оточення виглядає не те, що реальним, а невідворотним. Позаяк, за весь час війни, якщо росіянам вдавалось сформувати "клішні" охоплення навколо міста - це неминуче призводило до оточення т захоплення міста (Бахмут, Курахове, Авдіївка, Вугледар, Соледар тощо). А ці "клішні" майже сформовані. І якщо на заході від міста просування ворога сповільнене, то на сході воно динамічне і загрожує, як оточенням Мирнограду та Покровська, так і проривом в бік Добропілля та Родинського.
В окремих випадках (Мар'їнка, Торецьк, Часів Яр) штурми були лобові та тривалі.
19.05.2025 15:21 Ответить
..і спочатку було "зелене слово" -"Якщо ми говоримо про оточення ,то зараз це виглядає нереальним" , а після "зеленого слова" ,реальна окупація більше 20% української території...
19.05.2025 15:51 Ответить
 
 