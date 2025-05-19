Возле Покровска идут тяжелые бои, но окружение города сейчас выглядит нереальным, - ОСГВ "Хортиця"
Российские войска пытаются прорваться на юг от Покровска и за трассу Покровск-Константиновка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.
"Если мы говорим о самом городе Покровске, то окружение сейчас выглядит нереальным. Но, если мы говорим о попытке россиян прорваться на юг от города, там, где они усиливают, фактически, Новопавловское направление, а также попытку прорваться за трассу Покровск-Константиновка, это сильно на восток от города, то там идут достаточно тяжелые бои", - сказал Трегубов.
Он отметил, что это - не об окружении Покровска, но это о территориях, которые входят в Покровское направление, и на которых сейчас не просто.
"то оточення ЗАРАЗ виглядає нереальним." ..
зельоного кіздежа наїлися досхочу
Споживча інфляція в Україні виглядає нереальною? норм?
В окремих випадках (Мар'їнка, Торецьк, Часів Яр) штурми були лобові та тривалі.