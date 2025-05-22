Армия РФ пыталась улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, прорвать оборону Константинополя, - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики не уменьшают давления в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". За минувшие сутки зафиксированы атаки врага на шести направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки враг пытался продвинуться на Харьковском направлении в Волчанске. Без успехов.

На Купянском направлении позиции наших защитников атаковали восемь мотоциклистов вблизи Малой Шапковки. После нанесения поражения и уничтожения пятерых, остальные пытались продолжить движение на Кондрашовку. Атака остановлена, оккупанты ликвидированы.

На Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Ольговка, Редкодуб, Зеленая Долина, Карповка и в Серебрянском лесничестве. Украинские защитники не допустили потерь позиций.

Наступательные действия противника отражены вблизи Григорьевки на Северском направлении.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия неподалеку от Предтечино, Дилиевки, Щербиновки, Дачного, Яблоновки, в Часовом Яре и Торецке. Без успехов. Также Силы обороны отбили атаки у Зари, Новой Полтавки и Попового Яра.

На Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Котляровки, Даченского, Лысовки, Андреевки, Троицкого и Новосергиевки. Штурмовые действия врага отбиты.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников у Константинополя, Одрадного, Шевченко и Богатыря. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Потери врага за сутки

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за 21.05.2025 составили:

личного состава - 687;

танков - 4;

боевых бронемашин - 3;

орудий и минометов - 19;

противотанковых средств - 1;

средства РЭБ - 8;

автомобильной техники - 68;

специальной техники - 41;

пунктов управления БпЛА - 11;

укрытий - 152;

складов боеприпасов - 2;

складов ГСМ - 1.

