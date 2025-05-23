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Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку
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Ворог перегруповується на Новопавлівському напрямку, щоб збільшити кількість штурмів, - Сили оборони півдня

Ситуація на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку штурмових дій стало дещо менше, російські війська проводять перегрупування, щоб потім збільшити кількість штурмів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Противник на цьому напрямку (Новопавлівському, - Ред.) продовжує свої штурмові дії. Їх дещо менше стало, ніж вчора, певно, проводить перегрупування, щоб збільшити надалі кількість своїх штурмових дій", - розповів речник.

Він зазначив, що також не меншає ударів ворожої авіації. "Противник здійснив удари керованими авіаційними бомбами і некерованими авіаційними ракетами по позиціях Сил оборони України і по населених пунктах, які розташовані там", - додав речник.

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Волошин додав, що російські загарбники продовжують штурмові дії поблизу населених пунктів Зелене Поле, Вільне Поле і Новосілки. Зокрема, за минулу добу там зафіксовано 14 ворожих штурмів.

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