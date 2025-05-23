Ворог перегруповується на Новопавлівському напрямку, щоб збільшити кількість штурмів, - Сили оборони півдня

На Новопавлівському напрямку штурмових дій стало дещо менше, російські війська проводять перегрупування, щоб потім збільшити кількість штурмів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Противник на цьому напрямку (Новопавлівському, - Ред.) продовжує свої штурмові дії. Їх дещо менше стало, ніж вчора, певно, проводить перегрупування, щоб збільшити надалі кількість своїх штурмових дій", - розповів речник.

Він зазначив, що також не меншає ударів ворожої авіації. "Противник здійснив удари керованими авіаційними бомбами і некерованими авіаційними ракетами по позиціях Сил оборони України і по населених пунктах, які розташовані там", - додав речник.

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Волошин додав, що російські загарбники продовжують штурмові дії поблизу населених пунктів Зелене Поле, Вільне Поле і Новосілки. Зокрема, за минулу добу там зафіксовано 14 ворожих штурмів.