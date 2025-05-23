РФ усилила авиаудары на Гуляйпольском направлении и возобновила штурмы в районе Червоного, - Силы обороны

Российские войска существенно увеличили количество авиационных ударов неуправляемыми ракетами по населенным пунктам Гуляйпольского направления, в частности по Красному и Гуляйполю.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, противник также возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Красное. Один из зафиксированных штурмов был неудачным.

Волошин отметил, что россияне придерживаются тактики штурмов малыми группами пехоты. Враг осуществляет массированные удары по позициям ВСУ с использованием управляемых авиабомб, неуправляемых ракет, артиллерии и дронов, после чего выдвигает штурмовые группы по 3-7 человек. Для быстрого передвижения они используют мотоциклы, в том числе оборудованные средствами радиоэлектронной борьбы, и действуют под прикрытием дронов и авиации.

На Ореховском направлении за последние сутки зафиксировано два штурмовых действия противника. Также оккупанты активно применяют авиацию и дроны-камикадзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 175 БпЛА и баллистику: ПВО сбила 91 цель, 59 - локально потеряны. ИНФОГРАФИКА