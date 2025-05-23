РФ посилила авіаудари на Гуляйпільському напрямку та відновила штурми в районі Червоного, - Сили оборони

Російські війська суттєво збільшили кількість авіаційних ударів некерованими ракетами по населених пунктах Гуляйпільського напрямку, зокрема по Червоному та Гуляйполю.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, противник також відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Червоне. Один із зафіксованих штурмів був невдалим.

Волошин зазначив, що росіяни дотримуються тактики штурмів малими групами піхоти. Ворог здійснює масовані удари по позиціях ЗСУ з використанням керованих авіабомб, некерованих ракет, артилерії та дронів, після чого висуває штурмові групи по 3-7 осіб. Для швидкого пересування вони використовують мотоцикли, зокрема обладнані засобами радіоелектронної боротьби, і діють під прикриттям дронів та авіації.

На Оріхівському напрямку за останню добу зафіксовано дві штурмові дії противника. Також окупанти активно застосовують авіацію та дрони-камікадзе.

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