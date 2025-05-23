Ворог намагається витіснити ЗСУ від Антонівських мостів і взяти під контроль декілька островів, - Сили оборони Півдня

Російські війська намагаються витіснити Сили оборони України від Антонівських мостів, а на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На декількох точках ворог зосередив штурмові групи для проведення форсувальних дій. Ці форсувальні дії невеликими групами піхоти в одному-кількох човнах зазвичай здійснює ворог, і він намагається витіснити наших оборонців від Антонівських мостів, а також намагається на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів. Зокрема, це Забич, Нестрига, Козулиський", - розповів він.

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Волошин наголосив, що окупанти хочуть зайняти плацдарм, щоб поступово здійснити висадку на правий берег Дніпра. Проте всі ці спроби безуспішні. Сил і засобів, які ворог там зосередив, достатньо для проведення таких дій, але не для великого, стратегічного форсування Дніпра.

"Проте противник там постійно буде діяти, тримати високу свою активність завдяки тому, що зібрав там таку кількість сил, щоб кожен день проводити такі штурми", - додав він.

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