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Новини Бойові дії на півдні
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Ворог намагається витіснити ЗСУ від Антонівських мостів і взяти під контроль декілька островів, - Сили оборони Півдня

Ворог намагається витіснити ЗСУ від Антонівських мостів

Російські війська намагаються витіснити Сили оборони України від Антонівських мостів, а на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На декількох точках ворог зосередив штурмові групи для проведення форсувальних дій. Ці форсувальні дії невеликими групами піхоти в одному-кількох човнах зазвичай здійснює ворог, і він намагається витіснити наших оборонців від Антонівських мостів, а також намагається на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів. Зокрема, це Забич, Нестрига, Козулиський", - розповів він.

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Волошин наголосив, що окупанти хочуть зайняти плацдарм, щоб поступово здійснити висадку на правий берег Дніпра. Проте всі ці спроби безуспішні. Сил і засобів, які ворог там зосередив, достатньо для проведення таких дій, але не для великого, стратегічного форсування Дніпра.

"Проте противник там постійно буде діяти, тримати високу свою активність завдяки тому, що зібрав там таку кількість сил, щоб кожен день проводити такі штурми", - додав він.

Читайте: РФ посилила авіаудари на Гуляйпільському напрямку та відновила штурми в районі Червоного, - Сили оборони

Автор: 

Херсон (3416) бойові дії (4008) Сили оборони півдня (366) Херсонська область (5847) Херсонський район (334)


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23.05.2025 16:45 Відповісти
при Залужному звільняли Правобережжя,
при про-сирському здаємо

дожились !

.
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23.05.2025 17:20 Відповісти
Тривожне повідомлення . За мостами одразу Антоновка - фактичне передмістя Херсону. А за автомобільним мостом одразу і починається адмін.межа міста - Кіндійка, приватний сектор вздовж берега
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23.05.2025 19:17 Відповісти
Ви дуже добре знаєте Херсон. Ви з Херсону?
Я - так. Жила на ХБК, не далеко від Дніпровського ринка.
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23.05.2025 19:28 Відповісти
Звісно що тривожно. Після підриву дамби місцевість змінилася. Але цивільні не знають як саме - там лінія фронту. Раніше просто глибока річка Дніпро а за нею рукав р.Конка ( тобто мінімум 2 мости, які в 22му треба було забезпечити гарнізонами і укріпленнями )
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23.05.2025 19:20 Відповісти
 
 